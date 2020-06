Les banderes d’Espanya

Aquest mes fa 235 anys que el rei Carles III va demanar que es fes una bandera que evités, com havia passat, que la seva armada naval es bombardegessin entre ells, per no dur uns distintius prou clars i iguals. Recordem que, a part les boires marines, aleshores els canons utilitzaven pólvora negra que feia unes fumeres extraordinàries que tapava la visibilitat i això havia provocat bastantes confusions.

Hi ha una dita de la nostra Renaixença que diu “Es tant gran la bandera de Catalunya que amb tres de les nou barres que té va haver-n’hi prou per fer la de tota Espanya.” Això queda molt bonic però no sabem si es cert. Lògicament, els dissenyadors de la bandera inventada, van buscar colors vius i vistosos; es possible que es fixessin amb els de la nostra bandera però no s’han trobat rastres dels dissenys que van utilitzar.

On vull anar a parar amb aquest preàmbul es que Espanya no té una bandera nacionalcom un estat artificial que es, la seva es una bandera política. L’actual es la bandera monàrquico-feixista i si algun dia –esperem-ho- el règim es transformés en República –ja ha passat- canviarien la bandera substituint una faixa vermella per una de morada. Cal afegir que és més autèntica la bandera republicana espanyola que la monàrquico-feixista, ja que incorpora el morat de Castella.

Per posar un exemple que farà veure millor l’argument: Catalunya tindria la bandera de les quatre barres fos qui fos el seu sistema polític. Si apareguessin successors dels nostres comptes-reis i es tornés a establir una monarquia (ja ho se, es política ficció) utilitzarien les quatre barres; una República catalana independent utilitzaria les quatre barres i la raó és molt simple: la nostra és una bandera nacional, no inventada.

I no cal que els monàrquic-feixistes espanyols s’esverin, passa el mateix amb França i Itàlia que si canviessin el sistema polític per una monarquia –hi ha aspirants als dos països- canviarien la bandera. Com a mínim els francesos no parlen d’una bandera nacional sinó del “drapeu de la Rèpublique”

Resumint, quan ens referim a l’actual bandera, que els espanyols fan servir anomenem-la sempre amb l’afegitó “monàrquico-feixista”; ens ajustarem més a la realitat i recordarem que hi ha un altre bandera espanyola que els va arrabassar Franco, i els seus, amb un cop d’estat brutal i sanguinari.