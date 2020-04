Covid-19

La CGT de Catalunya prepara una segona adquisició de material mèdic per valor de 42.000 euros

Fa una setmana la CGT de Catalunya va fer una primera comanda per valor de 16.000€ de mascaretes FFP2 a un proveïdor homologat pel govern xinès.Aquests fons provenien exclusivament de les quotes dels i les afiliades al sindicat. Aquesta comanda s’adreçava a paliar, encara que fos parcialment, la manca de previsió de les administracions que han deixat indefensos i sense EPIs o amb proteccions molt limitades a milers de treballadores i treballadors de la sanitat a Catalunya.

Amb aquesta iniciativa l’objectiu de la CGT de Catalunya és canalitzar la solidaritat del sindicat directament als i les treballadores, al mateix temps que seguim denunciant la irresponsabilitat i falta de previsió del govern de la Generalitat i Ministerio de Sanidad per fer front a les necessitats de la pandèmia.

El mateix dia que vam fer aquesta comanda vam obrir una segona via de finançament per fer una altra adquisició de material, recollint fons provinents de federacions territorials, sindicats sectorials i seccions sindicals de la CGT de Catalunya. Posteriorment ho vam fer públic i ho vam obrir a que qualsevol particular o col·lectiu pogués afegir la seva solidaritat.

A data d’avui disposen 42.000 euros dels quals la gran majoria provenen d’aportacions internes de la CGT de Catalunya. La quantitat total mobilitzada entre les dues comandes és de 58.000 euros.

Actualment ja tenim tancada amb una empresa de Rubí l’adquisició de vestits sanitaris homologats d’alta qualitat, reutilitzables fins a 75 cops, per un valor de 6322€. Seran entregats a hospitals catalans en dues setmanes.

A banda, estem gestionant comandes d’altres tipus de material pels sanitaris i sanitàries de tot Catalunya, segons indicacions de les nostres seccions sindicals al sector de la salut. Es tractarà d’ulleres, vestits impermeables homologats i mascaretes FFP2.

L’activació de la CGT per trobar pels nostres mitjans solucions, a banda de mantenir la forta crítica que mereixen les administracions que no han fet la seva feina amb previsió, forma part del l’ADN del sindicat, basat en la solidaritat i el suport mutu entre treballadores i treballadors. Volem recordar que la CGT de Catalunya ha renunciat a rebre subvencions i que, per aquesta raó, tots aquests recursos provenen de les aportacions de les seves afiliades i afiliats