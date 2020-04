NO presos no exiliats

Jordi Cuixart: “La sagrada unitat d’Espanya no entén d’emergències ni drets humans”.

Òmnium Cultural ha denunciat que els poders de l’Estat han utilitzat una vegada més l’estratègia de la por i les amenaces per vulnerar els drets fonamentals de tota la població reclusa, i no només dels presos polítics, en un nou atac contra la llibertat ideològica. Sota les pressions i coaccions del Tribunal Suprem, i fent cas omís de les darreres recomanacions de Nacions Unides i el Consell d’Europa, les Juntes de Tractament de les presons han decidit denegar el confinament a casa del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i de la resta de presos polítics i comuns que disposaven de l’aplicació de l’article 100.2. Cuixart, empresonat injustament des de fa gairebé dos anys i mig per defensar drets fonamentals, s’ha mostrat convençut que són aquestes amenaces dels poders de l’Estat el que “enforteix la responsabilitat social i democràtica” de la ciutadania, i ha afegit: “la sagrada unitat d’Espanya no hi entén d’emergències ni de drets humans, però la seva por no ens robarà les ganes de lluitar per compartir la vida. Com a societat civil organitzada hem decidit passar a l’acció, cada dia i des d’on calgui, per sortir reforçats d’aquesta crisi”. Per la seva part, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha denunciat que “l’Estat espanyol està posant en risc la seguretat a les presons saltant-se les recomanacions internacionals” i ha lamentat que “les amenaces del Suprem als funcionaris han aconseguit el seu objectiu: que els presos no puguin passar el confinament a casa seva”. “Cal aturar aquesta persecució política que atempta contra els valors democràtics i la seguretat de tota la ciutadania. I per això, avui és més important que mai insistir en l’amnistia”, ha sentenciat.

L’entitat vol deixar clar que denegar el confinament a domicili de Jordi Cuixart i la resta de presos polítics és injusta per partida doble perquè també afecta la resta de presos comuns a qui se’ls aplica l’article 100.2. Un cop més, l’entitat incideix en la necessitat de posar per davant els drets humans. És urgent esponjar les presons per qüestions de seguretat de tota la població reclusa, així com del personal que hi treballa. Només així es podran complir els protocols de seguretat per tal d’impedir la propagació del virus dins dels centres penitenciaris. En el cas concret del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, com a empresari, i malgrat tenir aprovada l’aplicació de l’article 100.2 per dirigir la seva pròpia empresa, ha de fer front a la gestió de l’actual emergència sanitària, social i econòmica des del confinament d’una cel·la de la presó de Lledoners, amb només amb breus trucades de 8 minuts.

Davant aquesta greu situació, Òmnium Cultural demana una rectificació i el confinament immediat a casa seva de tots els presos i preses amb aplicació vigent de l’article 100.2. Els poders de l’Estat han d’aturar immediatament aquesta nova onada repressiva i persecució ideològica, tal com demanen insistentment les principals organitzacions internacionals de Drets Humans. Fa només uns dies ho feia l’Alta Comissionada de Drets Humans de l’ONU, Michelle Bachelet i avui mateix el ponent de l’informe del Consell d’Europa sobre polítics empresonats Boriss Cilevics. La decisió, sota amenaça, de les Juntes de Tractament demostra com els poders de l’Estat tornen a situar Espanya fora de la legalitat internacional.