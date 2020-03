Residències de tercera d'edat: Sistema públic o sistema privat

No caben justificacions, excuses, intervencions fiscals a posteriori, ni pal·liatius. Al contagi pel coronavirus i la defunció, per falta de mesures de prevenció i de cures, de desenes de persones majors en residències de persones dependents, s'uneix el descobriment per l'exèrcit de diverses persones mortes que van ser abandonats a la seva sort, i estaven sota el mateix sostre que la resta de residents. Alguna cosa falla en aquest sistema que tenim d'entendre la societat, l'economia i la vida.

Espanya es defineix en la seva Constitució, com un Estat Social i Democràtic de Dret. Amb aquest fet funest i desgraciat i les insuficiències en la Sanitat Pública demostrats durant l'epidèmia del COVID-19, queda demostrat que l'Estat Espanyol té poc de Social, de Democràtic i de Dret.

Han estat anys de retallades brutals en tot el públic, però encara més en Sanitat i Serveis Socials, competències de les Comunitats Autònomes. Els i les pensionistes ho venim denunciant des de fa anys: l'atac per terra, mar i aire contra els pilars de l'Estat del Benestar. És igual que parlem d'habitatges socials venuts als fons voltor de familiars de polítics corruptes i que la gent humil es quedi al carrer; que vegem la disminució gradual de recursos humans i materials a la Sanitat Pública mentre es fan hospitals privats mantinguts amb diners públics; o del clar atac contra el Sistema Públic de Pensions, perquè els fons d'inversió de bancs i asseguradores facin els seus negocis amb els plans de pensions privades. Finalment, uns Serveis Socials, com són les residències per a persones en situació de dependència, de les quals, a Espanya, el 73%% del total de les places són privades i que, en tractar a les persones residents com a negoci, ha portat al límit aquesta situació,

passant per anteriors denúncies d'escassetat de personal, mala atenció i problemes d'alimentació.

És el moment d'exigir a aquest Estat Social i Democràtic de Dret, que sigui de debò el que posa en la Constitució. Si no, estarem en el decreixement popular absolut d'unes institucions desprestigiades. Cal apostar pel públic, sempre. Perquè els mercats financers no socorreran a les persones quan les coses es posen malament. El públic, de qualitat, universal i a l'abast de totes les economies, ha d'estar en primer pla de la nostra societat, la primera alternativa per al poble, per a la classe treballadora, que és qui genera la veritable riquesa. El públic, garantit per un Estat Social i Democràtic de Dret. (Vegeu article 10.1 de la Constitució).

José Ángel Vivanco

Portaveu Estatal de COESPE.