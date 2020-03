Covid-19

La Xarxa Solidària Badalona constata un augment de les famílies sense ingressos

Després de dues setmanes des de que es va decretar l’estat d'alarma per la pandèmia del Covid-19, des la Xarxa Solidària de Badalona es segueix treballant per garantir les necessitats del veïnat de la ciutat. Segons comenten, a dia d’avui, ja son 360 les persones voluntàries, 200 més que la setmana passada i s’han resolt més d’una vintena de necessitats aquesta setmana. Una de les principals preocupacions de la Xarxa és que augmenta cada dia el nombre de persones que hi contacten per falta d’ingressos econòmics, que s’estan derivant a Serveis Socials. Com a Xarxa, comenten, han hagutgut assumir quatre entregues exprés de lots de menjar amb caràcter d’extrema urgència.

Actualment la Xarxa compta amb 18 voluntàries que realitzen ajudes a altres persones de manera continuada, com són fer la compra, llençar la brossa, fer seguiment telefònic, i fins i tot, treure el gos a passejar. A més també han conformat un grup creixent de confecció de mascaretes per entregar a serveis essencials com CRAES, neteja de Can Ruti, residències... I fruit del contacte amb l’ajuntament, les voluntàries d’aquesta plataforma ja disposen d’acreditacions per desplaçar-se en el desenvolupament de la seva tasca.

En el vídeo que difonen a les seves xarxes també hi comenten la preocupació per l’augment de trucades de denúncia per violència masclista arreu del país, i recorden que la Xarxa també està disposada a treballar per ajudar-ne a les víctimes.