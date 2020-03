Covid-19

La Xarxa de Solidaritat preocupada pel nombre de casos de persones sense recursos

Demana a les institucions que resolguin urgentment les necessitats més bàsiques

La Xarxa de Solidaritat de Tarragona, que ja suma dues setmanes d'activitat gestionant l'ajuda a ciutadans que no poden sortir de casa per cobrir les seves necessitats més bàsiques (anar a comprar, tenir cura de persones depenents, entre d'altres), es mostra preocupada per l'actuació de les institucions davant l'emergència social actual. Denuncien que moltes persones s'han posat en contacte amb la Xarxa pensant-se que la iniciativa veïnal donava recursos a les persones que no en tenen, i que s'han gestionat casos amb l'Ajuntament en què els Serveis socials no ha pogut donar-hi resposta.



En aquest sentit, la Xarxa de Solidaritat reclama tant a l'Estat com a la Generalitat i també a l'Ajuntament que posin tots els recursos necessaris perquè ningú no es quedi sense poder menjar durant el confinament per motius econòmics. A banda, reclama a les grans cadenes de supermercats que posin de la seva part per tal que totes les necessitats bàsiques estiguin cobertes.



"No pot ser que estiguem rebent casos de persones que no tenen què menjar, això hauria d'estar resolt", afirmen des de la Xarxa, que destaquen que amb la situació actual d'ERTO i acomiadaments cada cop més persones requereixen de l'atenció de les administracions públiques.