La Plataforma lliura més de 2.500 al·legacions recollides contra l’ampliació de l’aeroport de Palma

Després de la primera de les mobilitzacions convocades per la Plataforma contra l’ampliació encoberta de l’Aeroport de Palma que va concentrar més de 1.000 persones davant de la Delegació del Govern, avui s’han registrat físicament les més de 450 al·legacions que es sumaran a les registrades electrònicament i que superen ja les 2.000. Un nombre que pot créixer encara al llarg del dia d’avui en que acaba el termini.

Des de la Plataforma es recorda que el projecte que ha estat a exposició pública no inclou les modificacions que AENA ha anunciat i que tanmateix són considerades irrellevants per part de la Plataforma perquè no impliquen en absolut una restricció de l’operativitat de l’aeroport de Son Sant Joan. Tot el contrari. Des de la Plataforma asseguren que la reformulació que ha anunciat Aena del seu projecte consisteix només a llevar el pàrquing de cotxes i la plataforma de remots per a avions, la qual cosa suposa una part molt petita dels quatre projectes que tenen en tramitació relatius a Son Sant Joan.

La Plataforma recorda que les seves reivindicacions són:

1. la retirada dels projectes que pretenen ampliar l’aeroport de Palma

2. que el Govern balear exigeixi la gestió dels ports i aeroports per evitar que aquests es planifiquin d’esquenes als interessos dels ciutadans de les Balears

3. que es compleixi la ratificació dels Acords de París i que s’actuï de forma contundent davant l’actual escenari d’Emergència Climàtica

4. que s’abordi amb contundència i determinació l’ineludible debat sobre el necessari canvi de model econòmic ja que l’actual, el monocultiu turístic, és insostenible i altament vulnerable