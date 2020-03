Covid-19

La CUP Tarragona insta Ricomà a celebrar el Ple municipal de forma telemàtica

La Candidatura d’Unitat Popular considera prioritari donar compliment a la crida de confinament efectuada per totes les autoritats sanitàries, especialment després que el Real Decreto del govern espanyol hagi deixat palesa la insuficiència de les mesures previstes per a frenar la propagació del COVID-19.

Per aquest motiu, la CUP de Tarragona ha sol·licitat que el Consell Plenari de demà se celebri de manera telemàtica. El Document de Recomanacions als Municipis del Departament d’Interior preveu que l’activació per part del Govern del Pla d’Actuació PROCICAT “per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc” pot operar com a justificació de la via telemàtica. Segons aquest document, malgrat el ROM del municipi no contempli aquesta via, com és el cas de Tarragona, “no s’aprecia impediement ateses les circumstàncies actuals perquè es pugui realitzar de via telemàtica en els termes definits per l’article 18 de la LRJSP”.

És per aquest motiu que la formació anticapitalista considera que és un error exposar els consellers i conselleres, així com el personal tècnic i els professionals del mitjans de comunicació al contagi i, sobretot, exposar a que aquestess contribueixin al contagi de moltes altres. Però especialment, la CUP emfatitza la necessitat que les institucions públiques donin exemple del compliment del confinament reclamat i posin en pràctica el teletreball.

A més, la CUP remarca que es dóna la circumstància que entre els càrrecs electes es troben persones que pertanyen a grups de risc. Aquest és el cas de la consellera Eva Miguel, la qual no assistirà al Ple en cas que es mantingui la seva celebració presencial, doncs es troba embarassada.