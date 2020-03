Covid-19

La CUP Tarragona proposa habilitar habitacions d’hotel perquè el personal sanitari no contagiï el seu nucli familiar

La CUP de Tarragona remarca que una de les principals prioritats per afrontar la crisi de la COVID_19 ha de ser facilitar la feina del personal sanitari. Especialment, donada la manca de voluntat per part del govern espanyol de confinar els principals focus de contagis així com la negativa a paralitzar tota l’activitat econòmica que no sigui essencial.

Després d’escoltar professionals de diferents centres de salut de la ciutat i d’altres municipis de les nostres comarques, la CUP recull la denúncia del sector davant l’exposició que pateixen vers el contagi. D’una banda, la injustificable manca d’equips de protecció fa urgent que s’habiliti un canal de compra i subministrament d’EPIs per al conjunt de centres hospitalaris i d’atenció primària. En aquest sentit la CUP-CC ja ha fet diverses interpel·lacions al Departament de Salut per tal de resoldre urgentment aquesta situació, tot i ser conscients de la recentralització de competències que ha comportat la declaració de l’estat d’alarma per part del govern espanyol.

D’altra banda, davant la preocupació creixent que manifesten les professionals de la sanitat vers la possibilitat de contagiar els seus nuclis familiars o les persones amb qui comparteixen domicili, la CUP de Tarragona ha traslladat al govern de Ricomà la proposta d’habilitar els hotels de la ciutat per tal que s’hi pugui allotjar el personal sanitari. D’aquesta manera, seguint la lògica de confinament que el govern municipal està duent a terme, s’evitaria el risc de contagi i alhora es resoldria aquesta demanda.