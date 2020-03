sindical

La CUP de Pedreguer denuncia l’acomiadament improcedent d’una treballadora municipal del servei de neteja

La CUP del Pedreguer ha denunciat l’acomiadament "improcedent "d’una treballadora municipal del servei de neteja per part del govern de Compromís. Després d’escoltar les diferents versions dels fets, la denúncia de la formació es basa en els següents punts:

La improcedència en l’acomiadament la reconeix el mateix alcalde de Compromís en la carta d’acomiadament que signa. Per tant no existeixen motius objectius per a l’acomiadament.

En reunió privada amb la resta de grups municipals, el govern de Compromís va afirmar que dubtava de la veracitat de les malalties que la treballadora esgrimia per a faltar a la feina tot i estar justificades pels metges. En eixe sentit, cal apuntar que en els dos anys que la treballadora ha estat contractada per l’Ajuntament, no se li ha realitzat cap revisió mèdica, tot i que l’article 31 del conveni estableix l’obligació de l’empresa a realitzar-ne anualment. En qualsevol cas, plantejar les baixes laborals com a argument (ni que siga de forma extraoficial) per acomiadar una treballadora, és un greu atac contra els drets laborals de la classe treballadora i una mostra de la hipocresia política de Compromís. A més, és una acusació greu que posa en dubte la professionalitat de terceres persones i que suposa, alhora, un advertiment a la resta de treballadors/es municipals

Un altre dels arguments plantejat pel govern de Compromís és que la treballadora es negava a treballar els diumenges al Rastre després que el govern canviara les condicions a les treballadores per a fer eixe servei en torns rotatius. La treballadora assegura haver complit sempre amb les tasques que se li han encomanat.

Els motius “oficials” plantejats en la carta d’acomiadament es fonamenten en una suposada baixada en el rendiment laboral i en una “pèrdua de confiança” en ella (sense presentar arguments que ho recolzen), basant-se en l’article 54 de l’Estatut dels Treballadors. Cal dir que dit article fa referència a acomiadaments disciplinaris qualificats de “greus o molt greus”, i que en ell, l’únic apartat que fa esment als motius esgrimits -el de la baixada de rendiment- posa com a condició que esta es produïsca de manera “reiterada i voluntària”. - No hi havia cap expedient obert a la treballadora previ a l’acomiadament.

La decisió de fer este acomiadament improcedent li ha costat a l’Ajuntament més d’11.300 € d’indemnització. -

Des del govern de Compromís es van negar a respondre la majoria de preguntes que vam fer sobre esta qüestió al passat plenari, escudant-se en un suposat respecte a la treballadora, a pesar que els vam advertir que teníem la seua autorització per formular totes les preguntes.

En estos moments continuem a l’espera de les seues respostes per escrit, tal i com ens van dir. Per últim La CUP assenyala que només des d’una actitud autoritària del govern de Compromís i fent un ús pervers de la majoria absoluta que té al ple de l’Ajuntament es pot prendre una decisió d’eixa gravetat.

Entenen que si hi havien motius objectius i legals per acomiadar a la treballadora, el procés s’hauria d’haver fet per la via de l’acomiadament procedent, i si no existien eixos motius -com ha quedat provat- l’obligació del govern és garantir i respectar sempre els drets laborals de les treballadores municipals.

La CUP considera que és una mostra de la hipocresia de Compromís, que acomiada de forma improcedent a una treballadora d’un sector tan precari i feminitzat com és el de la neteja i al mateix temps van a fer-se la foto el 8 de març, dia de les dones treballadores.