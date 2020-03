Covid-19

L'ASM exigeix que els passatgers de Madrid es confinin en un llatzaret

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), a la vista que el president espanyol Pedro Sánchez fa el sord davant les demandes de la presidenta de les Balears, Francina Armengol, i permet que AENA programi fins a 23 arribades de Madrid a Palma entre avui i demà, exigeix que s'instal·li un llatzeret a l'Aeroport de Son Santjoan i s'hi confinin tots els passatgers de Madrid. Aquest llatzeret hauria de tenir tres pavellons, per a infectats, probables i possibles, i un pic hagin passat la quarantena se'ls hauria de retornar a Madrid.

Segons ha pogut saber l'ASM, a alguns municipis de Mallorca hi ha turistes madrilenys que en lloc de no moure's de l'habitació, o tornar a Madrid, pretenen fer activitats normals com llogar bicicletes, passejar, prendre cerveses, etc., sense fer cas de les indicacions de les autoritats. Sobre aquest punt, l'ASM exigeix que les forces de seguretat actuïn davant aquests comportaments incívics i intolerables.

Diverses organitzacions remarquen que el nivell de contenció a les Illes Balears és molt superior a altres territoris peninsulars. És per això, que per a poder avançar en l'erradicació de la pandèmia cal un major control en ports i aeroports.