El virus és la Corona

El confinament per la crisi sanitària està fent que la gent ompli les xarxes socials i els xats familiars amb la seva originalitat i humor. Segurament és de les coses més positives que treurem d’aquesta situació. Sovint s’han repetit jocs de paraules adreçats a la monarquia espanyola com la Corona és el virus, el virus és la Corona i derivats.

No és només un joc de paraules, sinó que descriu un dels (tants) ‘virus’ de la democràcia com és la Corona; els Borbons, la monarquia.

En ple rebombori pel coronavirus, va aparèixer una notícia bomba: Joan Carles de Borbó hauria cobrat (presumptament) comissions milionàries d’Aràbia Saudí per la construcció d’un tren d’alta velocitat a La Meca. A més aquests diners es trobaven en comptes suïssos. Dies més tard surt a la llum que el seu fill Felip de Borbó, n’era el beneficiari. L’actual cap d’Estat espanyol ja ha dit que renunciarà a l’herència il·lícita del seu pare.

La monarquia borbònica és un dels pitjors virus que patim. La Corona espanyola, a part de males praxis i corrupció, representa un règim del ‘78 caduc que perdura per la protecció dels poders econòmics i dels partits polítics oficials. Diferents partits, inclòs Podem, van presentar una moció per iniciar una comissió d’investigació sobre aquest cas. Naturalment, no va tenir èxit. I dic naturalment per dos motius: perquè els grans partits no volen i perquè el rei és inviolable.

Em quedo amb les paraules del diputat d’EH Bildu Oskar Matute, via xarxes socials digué: a mi fins que no abdiquin i tornin tot el que s’han endut [...], tot em semblarà poc.

Els poders de l’Estat els protegeixen perquè si cauen ells, segurament, cauen tots. I mentrestant el govern ‘progressista’ aplaudeix l’actuació del rei Felip davant d’aquesta corruptela del seu pare, no recorden que el mateix rei va donar un discurs que cridava a la repressió contra el moviment sobiranista català. I és que el virus és la Corona.