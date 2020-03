Covid-19

CGT: "Les ambulàncies de Catalunya, en perill"

En plena alerta sanitària, diverses empreses d’ambulàncies subcontractades pel departament de Salut, estan realitzant Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) o amenaçant amb la seva aplicació els popers dies. Centenars de sanitaris viuen en un clima de terror promogut per aquestes empreses que es suma a l’esforç que estan realitzant per tenir cura de la població. Tot plegat perquè aquestes empreses volen maximitzar beneficis.

Mentre en el dia d’ahir, mitjançant l’acció sindical, vam poder fer que Ambulàncies Falck retirés un ERTO, avui mateix Transport Sanitari de Catalunya ha presentat un ERTO per força major. Alhora, Ambulàncies Egara està amenaçant amb presentar un altre. Quantes més s’hi afegiran?

Per acomiadar temporalment mentre duri l’emergència del COVID-19 les empreses posen l’excusa que part dels transports no urgents, com per exemple els vinculats a rehabilitacions, etc, s’han suspès. No obstant, OCULTEN que:

Ara mateix hi ha molts treballadors/es de la sanitat que estan malalts o en aïllament pel COVID-19 fruit, precisament, de fer la seva feina sovint sense un material de protecció (EPI) adequat.

Com a resultat d’aquesta situació, treballadors/es de transport no urgent estan cobrint baixes mèdiques de personal de transport hospitalari. En els propers dies i setmanes, quan els símptomes es manifestin, es preveu un fort increment en el nombre de baixes. Enmig d’aquesta situació, que està tensionant en extrem el sistema sanitari tant de Catalunya com de la resta de l’Estat, és com a mínim una greu irresponsabilitat enviar treballadors sanitaris a l’atur.

A banda, des d’un punt de vista comptable, segons la llei de contractes públics 4/2017 tot servei anul·lat per l’administració es compensa amb el pagament dels salaris de la plantilla i un 3% de marge. No hi ha cap motiu per fer un ERTO.

S’estan fent transports de diàlisi amuntegant pacients en una mateixa ambulància, incomplint les normes de prevenció per evitar contagis. No volen posar més ambulàncies, les volen aturades per maximitzar guanys.

La retallada en el servei d’ambulàncies es produirà, a més a més, en un moment en què s’envia a casa en transport públic a persones malaltes que no estan prou greus com per ingressar-les en uns hospitals cada cop més col·lapsats. Sovint es tracta de persones d’edat avançada i amb mobilitat reduïda.

La medicalització d’hotels per a habilitar-los com a hospitals generarà un major estrés en el servei sanitari.

Aquestes agressions a la sanitat pública posen en un risc molt elevat un sistema sanitari molt tensionat i que actualment es troba al límit degut a l’expansió de l’epidèmia del Coronavirus.

És imprescindible i urgent que el departament de Salut i el departament de Treball aturin aquesta situació, si cal intervenint i expropiant les empreses que anteposen beneficis al servei social imprescindible que necessitem com a societat. Cal un criteri clar i nítid que preservi l’activitat del sector d’ambulàncies.

En definitiva, quan més cal garantir al màxim tots els recursos sanitaris disponibles, hi ha empreses privades que gestionen serveis públics de la salut que volen aprofitar la crisi per maximitzar els seus beneficis. Posen els diners per davant de les persones.

Per tot això, exigim a les administracions públiques amb competències per fer-ho que, amb caràcter immediat:

1- Aturin de forma clara l’ERTO a Transport Sanitari de Catalunya i garanteixin la plena capacitat del transport sanitari a Catalunya per a tota la població

2- Intervinguin les empreses que ho incompleixin i qualsevol altra que promogui pràctiques similars

3- Iniciïn el procés per recuperar la gestió i la titularitat tots els serveis sanitaris externalitzats els darrers anys

Entenem que és responsabilitat directa del Govern de la Generalitat, a través de les seves conselleries de Treball, Afers Socials i Famílies i de Salut frenar aquesta barbaritat. Si això no es fa, des de la Confederació General del Treball (CGT) emprendrem totes les mesures al nostre abast per exigir responsabilitats i assenyalar els culpables de posar en perill la vida de milers de ciutadans/es.

Les persones sempre anem per davant dels beneficis, no a la inversa.