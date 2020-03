Antimilitarisme

Atraca un vaixell de l’Armada espanyola al Port de Tarragona dos mesos després que el Ple de l'Ajuntament rebutgés la seva presència

La formació anticapitalista ha denunciat que durant més de vint anys Tarragona ha servit d’aparador de l’aparell militar, tant en època de l’alcalde Nadal, com de Ballesteros i Ricomà. Aquest cap de setmana ha atracat al Port de Tarragona el patruller de l’Armada “Vígia”, realitzant jornades de portes obertes a la població que, segons la consellera Eva Miguel, contribueixen “a ajudar a blanquejar la guerra i la militarització a la nostra ciutat”.

Això passa dos mesos després que el Ple municipal aprovés una moció presentada per la CUP per tal que a la ciutat no hi tornéssim a veure vaixells militars ni de guerra. A més, la moció aprovada també acordava que el Port de Tarragona pogués acollir els vaixells de la Fundació Proactiva Open Arms. La moció va tenir el vots favorables d’ERC, Junts per Tarragona, ECP i la CUP; i els vots en contra del PSC, C’s i PP.

Per això, arran de l’arribada del “Vígia” aquest cap de setmana, la CUP anuncia que en el proper Consell Plenari ordinari de març preguntarà al govern municipal quins passos ha donat per tal de donar compliment als acords de la moció. “Volem saber si en aquests dos mesos han traslladat els acords a l’Autoritat Portuària i si s’ha realitzat alguna gestió per tal que cap vaixell militar o de guerra torni a atracar al port de la nostra ciutat”, ha expressat la consellera Laia Estrada. Igualment, les cupaires també volen saber si s’han iniciat passes per tal que Tarragona pugui acollir algun dels vaixells de la Fundació Proactiva Open Arms.