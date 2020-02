Repressió

Una cinquantena de persones se solidaritzen a Reus amb els encausat pel 23S

Edgar Fernàndez, Mariona Quadrada i Ricard Aragonès han declarat aquest matí als Jutjats de Reus com a investigats acusats d’organitzar el tall a les vies durant les mobilitzacions del 23-S a Reus, en solidaritat a les nou persones detingudes en l’operació Judes. Com a suport a les encausades, una cinquantena de persones s’ha concentrat avui davant de les portes dels jutjats de Reus, amb el lema “La solidaritat no és delicte”.

La concentració han participat organitzacions la CUP, Endavant, Avis i Àvies de Reus per la Llibertat, l’ANC Reus o els Xiquets de Reus. També s’han presentat algunes de les persones detingudes en el marc de l’operació Judes, l’Edu, un dels detinguts el 23-S i l’Anna, companya de l’Alexis, que és un altre dels detinguts del passat 23-S.

Els tres encausats de Reus han fet una defensa política de la mobilització, declarant que hi van participar en la protesta, així com també ho van fer en altres manifestacions post-sentència del passat octubre a Catalunya.

Avui una cinquantena de persones s'han concentrat en suport a l'@EdgarFdz, la @marionaquadrada i el Ricard als Jutjats de Reus, acusats d’organitzar el tall a les vies durant les mobilitzacions del 23-S a Reus.pic.twitter.com/lPz00s7cgs — Llibertat.cat (@Llibertatcat) February 18, 2020

Una vegada més anem als jutjats en solidaritat amb les persones solidàries, cap pas enrera amb aquest règim demofòbic! pic.twitter.com/BjZWWvPMdv — ANC_Reus 🧭 (@ANC_Reus) February 18, 2020