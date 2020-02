8-M

Petjades feministes a les Terres de l'Ebre

Preparen la mobilització del 8-M a les 12h a la plaça Barcelona de Tortosa

L'Assemblea Feminista de les Terres de l'Ebre ha començat a caminar cap al 8-M, amb passes diverses, fermes i lliures. Comencen connectades el recorregut cap a la vaga amb la iniciativa #petjadesfeministes. Les petjades han aparegut a Gandesa, Camarles, l’Ampolla, Tortosa i Alcanar. I no deixaran d’aparèixer petjades fins al 8-M

Han encetat les diferents accions que faran al territori amb aquestes petjades que simbolitzen el seu pas ferm cap a la societat, són petjades que estan per tot arreu, que van cap a uns llocs determinats. Són unes passes que van juntes per totes les Terres de l'Ebre i que mouran i canviaran les coses per reivindicar el nostre lloc al món, ocupem els carrers, les places, els llocs de treball, els centres educatius i sanitaris, els jutjats i els ajuntaments.

Aquesta acció forma part d'un seguit d'accions que faran prèvies al 8M i que podreu seguir a través de les nostres xarxes socials.