En una conca farcida d'indústries perilloses, la bona qualitat del sòl, l'aire i l'aigua genera massa dubtes que necessiten respostes. Després d'uns mesos on Catalunya ha viscut diversos episodis d'alt risc en l'àmbit climàtic i ambiental, l'autor es mostra preocupat per l'estat del riu Besòs arran de l'incendi de la planta de tractament de residus perillosos de l'empresa Ditecsa. Aquest article forma part de la sèrie de col·laboracions d'opinió i anàlisi que la 'Directa' posa a disposició de diversos espais i col·lectius socials

No oblidem el desastre ecològic del Besòs

A poca distància de la confluència dels rius Mogent i Congost i del naixement del Besòs. El dimecres 11 de desembre, una planta de tractament de residus perillosos es va incendiar a la seva ribera esquerra. Les afectacions sobre la conca hidrogràfica varen ser enormes. Dissolvents de la família dels benzens altament contaminants varen abocar-se directament al riu i al clavegueram.

L’incendi va comportar un augment de la temperatura i una gasificació dels benzens que va suposar la contaminació atmosfèrica de la zona. El risc sobre la salut de les persones es va fer evident. L’administració, mitjançant els seus protocols de seguretat, va donar directrius de confinament per a la població dels municipis dels voltants i, en un segon escenari temporal, per a les persones més vulnerables. El Besòs va fer arribar una part del contaminant tòxic al mar. Els pescadors de Badalona tornen amb les barques buides i les xarxes plenes de plàstics, només els hi faltava això. Dies després, el líquid tòxic es va solidificar deixant restes al voltant de la fàbrica i a les riberes del riu. Desconeixem la seva presència i persistència a sediments, pous i aqüífers. Contaminació de l’aigua, el sòl, el subsòl, l’aire i el mar.

És evident que el Besòs no ha tornat a ser el segon riu més contaminat d’Europa des de fa trenta anys, quan les indústries de la conca llençaven de tot a l’aire i al riu. No existien els controls ni les depuradores, quan els ajuntaments buidaven les riberes per a extreure i vendre àrids i, tot seguit, reomplir-les de residus de tota mena. No obstant això, aquest incendi ha comportat un greu deteriorament del riu i ha alertat que les persones que hi viuen i treballen estan sota greus riscos respiratoris, cardiovasculars i de conseqüències imprevisibles davant potencials deflagracions. No podem estar-nos d’agrair enormement el treball dels bombers i dels serveis d’emergència, que jugant-se la vida varen evitar un desastre de majors dimensions.

Tothom sap que la conca del Besòs és plena d’indústries perilloses. Amb gran sorpresa, preocupació i temor hem conegut pels mitjans de comunicació que la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya havia expedientat en dues ocasions aquesta planta. Una per problemes en la traçabilitat dels residus, doncs entenem que es desconeixia l’origen i com van arribar els residus emmagatzemats. Una altra per un volum de residus perillosos emmagatzemats superior als permesos. La conclusió d’aquests expedients era que aquestes importants deficiències no comportaven risc ambiental. Si ens remetem als fets, si més no, tot plegat és estrany i preocupant. Tot empitjora i fa por, molta por.

Setmanes després, una altra indústria a la petroquímica de Tarragona explota. Tres víctimes mortals i diversos ferits greus. Tot això sumat als efectes del canvi climàtic, la urbanització en zones inundables, passeigs marítims construïts en zones marítimes-terrestres, embassaments que impedeixen la baixada de sediments, rambles, rieres i riberes cimentades que no permeten baixar les sorres. Platges i Delta de l’Ebre amb greus inundacions i danys de béns. Però no podem oblidar el Besòs.

Estem preocupats, molt preocupats. Tenim dubtes, massa dubtes que necessiten resposta. S’ha filtrat i acumulat la contaminació dels dissolvents en els sediments? Això comportaria una contaminació molt més persistent de l’ecosistema fluvial. La conca del Besòs té un potencial important en reserves estratègiques d’aigua i s’hi han invertit molts diners per a recuperar-les, per exemple a la cubeta de La Llagosta o a l’aqüífer del tram baix del riu. Quin és el grau de contaminació de pous i aqüífers que, sobretot en cas d’una greu sequera, augmenten la garantia d’abastament a fi d’evitar talls a la Regió Metropolitana de Barcelona? Quin és el grau d’afectació sobre el gran nombre d’aus que s’alimenten de peixos i altres aliments al Besòs? Quina és la qualitat de l’aire de la conca que respirem les persones?

Sobretot necessitem resposta a dues preguntes clau, perquè ens hi juguem la vida. Els criteris de la Junta de Residus d’inspecció, sanció i obertura d’expedients sobre el gran nombre d’empreses que tracten amb productes perillosos a la conca, i a la resta de Catalunya, és el mateix que amb el que s’ha actuat amb aquesta empresa? Serveis tan essencials per a la vida com l’abastament d’aigua, d’energia i el tractament de residus s’han de realitzar mitjançant empreses o multinacionals, que per sobre de tot prioritzen l’augment de beneficis i, per tant, la disminució de costos?

Ecologistes en Acció considerem que aquests fets poden constituir una infracció penal i hem presentat una denúncia davant la fiscalia de medi ambient perquè procedeixi a l’obertura de diligències informatives, tot aportant un informe tècnic realitzat per un expert que certifica la mortalitat de la fauna piscícola a conseqüència de l’incendi de l’empresa Ditecsa. En tot cas, si ja s’haguessin obert, demanem que se’ns faciliti disposar i conèixer la totalitat de l’expedient. Especialment el resultat de qualsevol prova o diligència portada a terme.

En el text sol·licitem a la fiscalia que es duguin a terme diligències cautelars i probatòries per a demostrar les presumptes responsabilitats penals: paralització cautelar de l’activitat, inspecció al lloc dels fets i identificació de les persones que puguin haver comès qualsevol delicte perquè se’ls hi prengui declaració. Així mateix, que aportin proves pericials com un històric sobre la presència de dissolvents, benzens i Compostos Orgànics Volàtils (COV) en estat líquid, sòlid o gasos en la conca del Besòs, a l’aigua, a les riberes, als sediments, als aqüífers i pous, a la seva zona deltaica marítima-costanera des de Badalona fins a Barcelona i a l’atmosfera de les comarques del Vallès Oriental i Maresme.

D’altra banda, volem que la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat remeti còpia dels controls ambientals efectuats al centre Derpin i dels expedients sancionadors oberts a l’empresa Ditecsa durant els últims deu anys. També que se’ls requereixi l’aportació de la llicència d’activitat, l’autorització ambiental integrada, la pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil i ambiental per l’incendi, el pla de seguretat i el de prevenció de riscos. Per últim, hem sol·licitat a fiscalia que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat remeti còpia de qualsevol informe tècnic que es refereixi a Ditecsa i es demani a Mossos d’Esquadra còpia de l’atestat, així com de qualsevol altre informe redactat amb motiu de l’accident.

Si us plau, no oblidem l’incendi del Besòs. Mai més, ni aquí, ni a Tarragona ni enlloc. Ens hi juguem la vida.