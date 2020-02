La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, se suma a les mobilitzacions del camp valencià,

agricultors

Decidim, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, s'ha sumat a les mobilitzacions del camp valencià, en especial les del dia 14 de febrer a les 10h a la plaça de Sant Agustí, València.

Per a Decidim, "Cal una política agrària des de la Generalitat que situe el món rural en l'epicentre de la lluita contra el canvi climàtic i el despoblament, a favor del consum de proximitat cap a la sobirania alimentària. Tot naturalment assegurant uns ingressos dignes als llauradors i llauradores.

La Unió Europea ha de tornar als objectius fundacionals en matèria agrícola i parar els peus a les grans companyies que pul·lulen per Brussel·les, pressionant amb els seus lobbys per aconseguir beneficis per a les produccions de l'altra part del món, en perjuí de l'agricultura europea i les condicions laborals i de producció tan locals com en origen".