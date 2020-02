lluita sindical

La Intersindical-CSC, la força sindical que més creix a les comarques gironines

Amb la victòria a les eleccions sindicals d’ahir a la Diputació de Girona, la Intersindical-CSC es confirma com a primera força sindical a les principals administracions públiques gironines: serveis centrals i territorials de la Generalitat (on va guanyar àmpliament les eleccions que es repetir recentment per frau a les llistes d’UGT), Diputació i Ajuntament de Girona, a més d’ajuntaments com el de Lloret de Mar. En el sector públic, a més, el sindicat republicà és la segona força a la Junta de Personal Docent de Girona; la quarta a la Junta de Personal d’Atenció Primària de la demarcació, i té representants a l’Hospital Josep Trueta.

Així doncs, la Intersindical-CSC es confirma com el sindicat que més creix a Catalunya i a les comarques gironines, també en el sector privat, com ho demostra el fet que disposa de la totalitat dels representants del comitè de Comexi (Riudellots de la Selva), i compta amb una important presència als comitès d’empreses com Sanofi (Riells i Biabrea), Font Vella (Sant Hilari Sacalm), les fundacions Drissa o SER.GI (Girona), MAP (Ripoll) o Transports Metropolitans del Gironès.