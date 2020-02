Free Assange

La Forja crema banderes del Regne Unit i els Estats Units davant de consolat nord-americà a Barcelona

L'organització juvenil denuncia al consolat dels EUA la persecució de Julian Assange

La Forja ha cremat les banderes del Regne Unit i els Estats Units decant del consulat nord-americà a Barcelona per denunciar “els crims de l’imperialisme yankee” i la persecució de Julian Assange.

Davant la possible extradicció d'Assange als EUA, la Forja han declarat que “no podem quedar quiets veient com es persegueixen aquells que delaten els crims de l’imperialisme i el capitalisme” i que “no podem deixar que la persecució d’Assange ajudi a amagar el que ell va mostrar al món”. A més de cremar banderes dels Estats Units i el Regne Unit, país on roman empresonat Assange pendent de la seva extradició als Estats Units, en forma de protesta han desplegat una pancarta on es llegia “Estats Units Criminals, Free Assange”.