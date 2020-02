La FAVB fa una crida a un Pacte per l'Habitatge 2020-2030

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha fet una crida a un Pacte per l’Habitatge 2020-2030, amb la presència de representants de les entitats signants: Favb, Ecom, CCOO, Taula del Tercer Sector, Fundació Arrels, Fundació Apip-Acam, Entre-pobles, Observatori DESC, la PAH, UGT...

Per a la FAVB, el Pacte per l'Habitatge ha de ser un instrument perquè la societat civil, els sindicats de classe, les entitats, els col·lectius, els grups polítics i les institucions s'emplacin a assumir el Dret a l'Habitatge, perquè deixi de ser considerat una mercaderia i es comenci a valorar la necessitat de la construcció d'un sector públic de l'habitatge, tal i com ho hem fet amb l'educació i la sanitat.

Considera que la complexitat del conjunt de factors que incideixen sobre els preus de venda i del lloguer de l'habitatge ens donen una percepció molt diferent d'allò que hauria de ser una política de regulació del mercat de l'habitatge, que per la seva complexitat s'hauria d'articular amb un conjunt de mesures complexes, un paquet de lleis i implicar les diferents administracions, locals, autonòmiques i de l'Estat. Els signants d'aquest pacte es comprometen a treballar els 21 factors que intervenen en el mercat de l'habitatge i les seves solucions.

Reclama un Pacte per l'Habitatge que doni una resposta real, eficient i consensuada al problema de l'habitatge. Un pacte amb un abast mínim de 10 anys, que assumeixin els partits, les entitats socials, els sindicats i també el sector privat, així com totes les institucions començant pel govern de l'Estat -que ha de dedicar-hi recursos importants-, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.