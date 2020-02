ensenyament

L'STEi reclama solucions urgents per als centres educatius de Manacor

Fa un parell de setmanes, des de l’STEI Intersindical ens vàrem afegir a la concentració que l’Associació de mares i pares del CEIP Sa Torre havia convocat davant l’Ajuntament de la nostra ciutat, per a expressar el seu malestar pel retràs de les obres de reforma de l’escola de Sa Torre i per a exigir una solució urgent a la problemàtica que pateix la comunitat educativa, ubicada des del mes d’octubre del 2018 en les instal·lacions de l’IES Manacor.

Dimecres passat, a les dues del migdia, acudírem a la concentració que es farà cada setmana a la Plaça de Ses Comes convocada per la comunitat educativa del CEIP Ses Comes de Porto Cristo. El motiu d’aquesta acció és idèntic al de les demandes del CEIP Sa Torre. L’exigència de disposar d’uns equipaments escolars adients que posin fi a les penúries que ve patint l’escola de la zona costanera des de fa tants anys: endarreriments continuats de l’ampliació prevista, manteniment de l’alumnat dins barracons, difícil convivència amb goteres i brutor, condicions perilloses per als infants, amuntegament dels escolars sense espais comunitaris, dispersió dels nins i nines per tot el poble a l’hora de fer educació física...

En una paraula, un panorama que justifica el malestar, més que compartit per tota la gent de seny, de l’Associació de mares i pares d’alumnes del CEIP Ses Comes en què clamava en el seu manifest: “Ens negam a ser ciutadans de segona”.

Des de l’STEI Intersindical comparteixen aquest enuig de l’Associació de mares i pares del CEIP Ses Comes, així com també denunciam les difícils condicions en què ha de dur a terme dia rere dia la tasca educativa el professorat de l’escola i el personal no docent. Una situació que és compartida per la comunitat escolar del CEIP Sa Torre, amb endarreriments continus, obligada a ocupar uns espais sine die que no són els adequats ni per a les edats del alumnat ni per a una bona posada en pràctica del projecte educatiu del centre.

A aquests dos centres del municipi cal afegir que la demanda encara no atesa del CEIPIEEM Simó Ballester, que espera amb una paciència infinita l’adequació per a usos educatius de l’antic edifici dels Sementals; un equipament del tot necessari per a una escola que va curta d’espais i que necessita disposar-ne per a poder dur a terme en bones condicions el seu projecte educatiu, jove encara, d’ensenyaments integrats de música.

L’STEI Intersindical, promotor i valedor d’una educació de qualitat per a tothom, sense ciutadans i ciutadanes de segona, fa una crida a les administracions públiques i els exigeix una solució urgent a la problemàtica que pateixen aquests tres centres de Manacor. Al mateix temps, es posa al costat de les famílies i del professorat en les seves reivindicacions i mobilitzacions, alhora que reconeix i agraeix el seu esperit de lluita i de constància i la feina feta en “aixecar cada dia la persiana” de la bona educació, malgrat tantes dificultats i un nombre ja grandet de promeses incomplertes per part dels poders públics. A Manacor calen solucions, no podem esperar més.