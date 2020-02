8-M

L'STEI Intersindical convoca vaga general feminista

El sindicat fa una crida a la participació a les diferents activitats, concentracions i manifestacions que es convoquin amb motiu del 8 de març, el DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.

L’STEI Intersindical, a petició del moviment feminista, ha convocat la vaga general feminista del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Avui hem registrat la convocatòria a la Conselleria de Treball, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i les Patronals (CAEB i PIMECO).

El sindicat puntualitza que és una vaga que va més enllà del terreny laboral, com cau en diumenge no tots els sectors laborals podran secundar-la, però animam a totes les dones a participar a les mobilitzacions i donar visibilització a les que no la podran secundar, o perquè s’hi juguen el lloc de treball o perquè, malauradament, ja no hi són entre nosaltres.

El 8M de 2017, coincidint amb l'Aturada Internacional de Dones, l’STEI Intersindical va convocar aturades parcials de dues hores i el 2018 i 2019 convocàrem vaga de 24 hores. Som l’únic sindicat que sempre ha estat al costat del moviment feminista, donant suport legal a la Vaga General Feminista del 8M.

La vaga convocada, D'UN DIA DE DURADA, s'iniciarà el dia 8 de març a les 00:00 hores i finalitzarà a les 24 hores d'aquest dia.

Pel sindicat "Els motius per a la vaga són infinits i, entre d’altres, destaquen tres eixos (laboral, de consum i de cures) amb les següents vindicacions: la millora de les condicions laborals de les dones; la promoció de la conciliació de la vida familiar i personal; la fi de les violències masclistes i de la justícia patriarcal que deixa desprotegides les dones i vulnera els seus drets; el final de la feminització de la pobresa; lluita contra l’avanç de l’Extrema Dreta que pretén desmuntar la normativa legal i les estructures de suport a les víctimes de Violència de Gènere..."

A més, considera que la coeducació ha d’estar present en tots els àmbits i espais de formació. Lluitam per una educació que no relegui les dones que han fet història als marges dels llibres de text; en la que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines, i que eduqui en la igualtat i el respecte a la diversitat sexual.

Finalment, com ja hem dit abans, us animam a què participeu a les diferents activitats, concentracions i manifestacions que es convoquin amb motiu del 8 de març, el DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.