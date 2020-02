Llibertats

L’ANC es reuneix amb el ponent de Drets Humans del Consell d’Europa

El ponent Boris Cilevičs, parlamentari lituà del grup dels Socialistes, Demòcrates i Verds del Consell d’Europa està investigant les violacions de drets humans a càrrecs electes a Espanya i Turquia durant l’exercici del seu mandat

La presidenta de l’Assemblea i membres de la Comissió d’Incidència Internacional de l’entitat es van trobar aquest dijous al matí amb el ponent de Drets Humans Boris Cilevičs, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. La trobada es va fer a la seu del Síndic de Greuges, on el ponent va mantenir reunions amb altres entitats de la societat civil catalana.



Cilevičs està estudiant la situació dels drets humans als països del Consell d’Europa, en concret la vulneració dels drets polítics, i ha començat investigant Turquia i l’Estat Espanyol perquè són els països amb més presos polítics.



Paluzie va transmetre durant la trobada la seva preocupació per la violació de drets civils i polítics, i va explicar el seu convenciment que aquesta violació deriva de la no acceptació del dret d’autodeterminació de Catalunya per l’Estat espanyol.



El ponent va mostrar un ampli coneixement de la situació a Catalunya, va explicar la seva visita als presos, i va centrar les seves preguntes en la vulneració de drets polítics, i l’ús de determinades figures del codi penal en el judici.



A l’octubre del 2019, Cilevičs va publicar un document de treball on relacionava la persecució de càrrecs electes catalans per l’Estat Espanyol després del referèndum d’independència amb tres alcaldes kurds que el govern turc va empresonar i substituir per membres del partit d’Erdogan.



En aquest sentit, va mostrar la seva preocupació per les vulneracions dels drets a la llibertat d’expressió i d’associació, la interpretació esbiaixada de la justícia espanyola pel que fa a la legislació actual, l’absència d’immunitat parlamentària, així com la falta d’imparcialitat i separació de poders en el judici espanyol contra els representants electes catalans deposats.



Cilevičs finalitzava aquest dijous el seu desplaçament després de tres dies a l’Estat espanyol, i malgrat que va evitar fer cap comentari sobre el resultat de la seva investigació, va expressar que es publicaria “al més aviat possible”.