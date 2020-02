Repressió

Comencen a declarar les persones investigades pels talls a les vies arran de les mobilitzacions de la tardor

Aquest matí, l'exregidor de la CUP a Reus, Oriol Ciurana, ha estat citat a declarar com a investigat acusat d'organitzar el tall de vies, fruit de les mobilitzacions post-sentència a Reus. Amb ell, una cinquantena de persones s'han concentrat als Jutjats de Reus com a mostra de solidaritat. Ciurana està acusat de dirigir i organitzar una protesta tot i no pertànyer a cap organització: Ja no és regidor de la CUP i no ha estat mai militant de cap formació política. L'atestat policial però, sí que l'identifica com a regidor cupaire.





L'esquerra independentista de Reus posa de manifest el muntatge i l'existència de fitxers policials per part dels Mossos. Denuncia que l'acusació no és certa i que s'assenyalin persones pel seu càrrec i militància.





Demà estan citades a declarar el Ricard Aragonès, militant d'Endavant Baix Camp, la Mariona Quadrada, exregidora de la CUP a Reus i l'Edgar Fernàndez, regidor de la CUP a Reus, militant d'Endavant i membre del secretariat nacional de la CUP. En aquest cas, se'ls acusa d'un delicte de desordres públics per organitzar i dirigir, presumptament, el tall de les vies del tren durant les mobilitzacions del 23 de setembre a Reus. Aquelles van ser unes mobilitzacions, recordem, en protesta al muntatge policial dels nou CDR de Sabadell acusats de terrorisme, en el marc de l'operació Judes.