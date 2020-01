Una policia valenciana

Un dia més ens alcem amb la notícia d’un cas greu de discriminació lingüística per part de les forces de seguretat de l’Estat cap a la ciutadania valenciana. L’últim cas denunciat per Plataforma per la Llengua, on dos guàrdies civils de la caserna de Tavernes de Valldigna varen amenaçar a dos joves per parlar valencià, es sumen a la inacció de la policia enfront de les amenaces feixistes en la festa per xiquets i xiquetes de les magues de gener del passat cap de setmana o al cas del denunciat aquest estiu on la Policia Nacional va aplicar la llei mordassa a un repartidor de menjar simplement per parlar valencià, entre altres. Aquests casos són un exemple que deixen de manifest la necessitat d’una policia valenciana, sense actituds valencianofòbiques, demofòbiques o masclistes, arrelada al nostre territori, per protegir el nostre poble.

El segon pacte del Botànic és sense dubte una ocasió adequada per a iniciar i consolidar polítiques públiques, de construcció i vertebració social i territorial del País Valencià. A banda del manteniment i enfortiment de l'educació i la sanitat pública, l'alliberament de l'AP7 i l'avançament de l'arc mediterrani amb la recent connexió per tren entre València i Barcelona, la creació d'una policia autonòmica valenciana seria un altre pas cap a vertebració de la societat valenciana.

Aquesta acció no seria res que no estiga recollit dintre del nostre Estatut d’Autonomia, aprovat per quasi unanimitat en 2018 al Congrés dels diputats. La disposició addicional segona punt tres del nostre estatut ens legitima com a poble per demanar qualsevol competència que, ja ampliada a altres comunitats autònomes, puguen ser atribuïdes al nostre País. En el cas de la policia és clar, les policies autonòmiques són una realitat normal d’altres comunitats com ara la Basca, la Navarra, la Catalana o, de forma limitada, la Canària.

A més a més, el govern valencià no seria el primer en demanar una ampliació de competències que afecten els cossos de seguretat de l’Estat. El PNB, en el seu pacte amb el PSOE, ha acordat que les competències en matèria de tràfic estaran en mans de la Policia Foral, en detriment de la Guàrdia Civil, i s’ha assumit sense cap gran controvèrsia.

Al País Valencià necessitem una policia democràtica, capacitada i de proximitat, amb voluntat de servei a la comunitat, capaç d'utilitzar tant els llenguatges de les noves tecnologies com les dues llengües oficials amb fluïdesa. Amb requisits exigents tant en castellà com en valencià però sensible a les altres llengües parlades en el nostre territori.

Una policia moderna, europea, valenciana i multicultural emanada de la separació de poders i formada per a garantir els drets humans, els drets de les víctimes de la violència de gènere, els drets dels menors i la defensa de la ciutadania en general i de totes aquelles persones que necessiten protecció.

Una policia capacitada per prendre progressivament l'enorme responsabilitat de la seguretat en el nostre territori.

Decidim una policia valenciana per al nostre poble.

Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià @DaDPV