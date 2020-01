Per la república

Tsunami Democràtic anuncia una nova onada de mobilitzacions

Tsunami Democràtic ha manifestat en un comunicat que "es prepara per a una nova fase de protestes", tot dient "Comença la segona onada". Ara bé, puntualitza que "les accions estaran dissenyades per assolir uns objectius polítics, operatius i comunicatius concrets en el marc dels drets, la llibertat i l'autodeterminació".

En el text, apunta que "segueix actiu, reflexiu i propositiu refermant-se en la necessitat de treballar a mig i llarg termini, amb independència dels calendaris i l'agenda dels partits, governs i judicatura".

Assegura que ha fet una reflexió "pausada de la situació política i ha revisat els seus encerts i errors per convertir-los en aprenentatges per avançar en l'eficàcia de les seves accions.".

Considera que durant la primera etapa, ha contribuït a un canvi substancial de l'estat d'ànim del moviment independentista, remarcant que "la força de la gent ha recuperat la iniciativa".

També assenyala que ha explorat noves formes de protesta que ha servit per reforçar la xarxa ciutadana sorgida de l'1-O. "La campanya s'ha establert com un dels espais més unitaris i transversals del sobiranisme, aquest és un valor que cal preservar.

Creuen que la pressió mediàtica, política i social de les accions han contribuït a evidenciar el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol. També internacionalment, i a establir sinergies amb d'altres moviments similars d'arreu del món.

Asseguren que "s'ha conseguit imposar una agenda i un marc polític propis: prova irrefutable és com ha calat el lema -Spain, sit and talk- i el govern espanyol ha reconegut l'existència d'un conflicte amb Catalunya però constata que malgrat les promeses d'espais de diàleg, no s'aturen les resolucions judicials, la violència estructural, ni la persecució ideòlogica i política".