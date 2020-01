En defensa del territori

SOS Costa Daurada proposa la restauració mediambiental del preventori de la Savinosa

Diferents col·lectius, entitats i particulars veuen amb claredat l’enorme potencial mediambiental i paisatgístic de l’espai on s’ubica l’antic preventori de la Savinosa. Consideren necessari preservar aquest bocí de la Costa Daurada, que encara no ha estat devorat per l’especulació desenfrenada de les darreres dècades. És important mantenir l’entorn natural originari al voltant de la Platja de la Savinosa per donar continuïtat paisatgística als Morrots-Platja dels Capellans i afavorir la connectivitat ecològica de les comunitats vegetals protegides que hi viuen (d'ensopegueres i fonoll marí, màquia o savines litorals, entre altres).

És evident que l’entorn de la Savinosa es veu amenaçat per diverses problemàtiques que necessiten d’una solució. L’abandonament de les edificacions de l’antic sanatori ha provocat una degradació evident de l’espai i l’ocupació il·legal de la finca ha comportat també l'empobriment de plantes autòctones i l’acumulació de deixalles, runa i altres residus. És el moment, doncs, de demanar a l’Ajuntament de Tarragona que s’hi faci un projecte innovador, propositiu, que trenqui amb les dinàmiques anteriors de convertir la costa catalana en un passeig marítim formigonat. Es tractaria, a més, d’una proposta que podria servir de referent per a altres territoris com a exemple de gestió sostenible i protecció del patrimoni natural.

De fet, no cal anar massa lluny per trobar casos semblants on el resultat d’una bona gestió municipal ha revertit en benefici de tota la ciutadania. Es tracta de la finca de Cala Morisca a Cap Salou, que en el seu dia va ser la mansió luxosa d'un afamat advocat i que per giragonses del destí va acabar abandonada, en runes i infestada de vegetació invasora durant moltes dècades. Finalment, l'Ajuntament de Salou hi va saber veure el potencial i la va adquirir per a reconvertir-la l’any passat en un jardí botànic periurbà amb usos educatius, culturals i ambientals.

A banda, volen advertir que seria un error molt greu que al preventori de la Savinosa s’hi instal·lés un hotel, restaurant, resort o similar. No podem acceptar que el preventori es converteixi en un jardinet amb restaurant per a que la gent hi faci convencions, bodes, batejos i comunions, com va passar amb el Fortí de la Reina. Hi ha altres espais a la ciutat que ja fan aquesta funció.

En conclusió, sense necessitat d'hipotecar-se amb la semiprimatització o privatització d'un espai públic, proposem que es destini la zona a activitats compatibles amb la conservació de l’entorn. L’alliberament i enderroc de la tanca perimetral i l’arranjament de tot l’espai, amb conservació d’algunes edificacions en el sector més posterior i ombrívol, per tal de dotar l’espai d’una zona verda d’ús públic amb activitats de lleure respectuós, com: un jardí botànic, miradors d’aus marines, taules i fonts, rètols explicatius-interpretatius, centre cultural, centre d’expressió artística, centre d’interpretació de la costa, escola de natura del mar i el litoral de l'Anella Verda, serveis de coordinació i control de Creu Roja, serveis de restauració integrats, etc. Alhora que també és evident la necessitat de restaurar ecològicament tot l’espai amb les espècies pròpies de la zona, com la mateixa "savina" litoral emblemàtica -que quasi ja no n'hi queden-, l’estepa groga o les endèmiques ensopegueres.

Feliciten si més no l'Ajuntament per la seva valentia a replantejar el projecte actual, però tanmateix quan a nivell de ciutadania es reclamen projectes participatius, no cal dir que aquesta podria ser una bona oportunitat i un repte immillorable per a que sigui l'Ajuntament mateix qui coordini un procés participatiu per a elaborar un projecte modèlic, ecològicament i socialment, per a la Savinosa: una cosa més llarga i complicada encara, certament, però amb moltes més garanties d'èxit.