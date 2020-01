capitalitat de la cultura catalana

Som Poble-ERC s’oposa al patrocini de FCC a la capitalitat de la cultura catalana del Vendrell 2020

Som Poble-ERC ha exigit al govern municipal del Vendrell que no accepti 25.000€ de FCC, per a patrocinar la capitalitat de la cultura catalana del Vendrell 2020.

Segons el grup municipal, una empresa que ha estat corresponsable de les deficiències del servei municipal de neteja viària, que té una demanda judicial presentada contra l'Ajuntament i que anul·li el conveni signat, i que per una qüestió ètica i de dignitat retorni els diners.

També indica del grup municipal que “el contracte de neteja viària de l’Ajuntament del Vendrell amb FCC, va donar-se per finalitzat al febrer de 2016 amb la qual cosa ara mateix ens trobem en una situació de total irregularitat. Això va suposar que FCC presentes una demanda judicial contra l'Ajuntament reclamant una quantitat d'uns 800.000 €, una demanda que avui dia encara no s'ha resolt.

El Vendrell serà la capital de la cultura catalana aquest any 2020, un fet anunciat durant l’anterior mandat, però segons Som Poble-ERC ha comptat, per part de l'equip de govern, amb total opacitat pel que fa als actes i activitats previstes durant aquest any de capitalitat, que no s’ha treballat de manera conjunta amb les entitats culturals de la vila i no s’ha informat en cap moment sobre com es pensava finançar.

En els darrers dies Som Poble-ERC va descobrir que l’Ajuntament del Vendrell pensa finançar aquesta despesa mitjançant la donació d’empreses privades, cosa celebrada a les xarxes socials de l’Ajuntament. Lluny de compartir aquest optimisme, per part d’aquest grup municipal, “postís i injustificat, des de Som Poble-ERC veiem amb preocupació que siguin grans empreses privades instal·lades al Vendrell (i per tant amb interessos al municipi) les que subvencionin part de les activitats que hauria d’assumir el mateix Ajuntament”, ha remarcat.