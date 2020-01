Drets i llibertats

Pirates de Catalunya insta el Govern i el Parlament a desobeir la JEC i estudia denunciar Espanya i la JEC davant el TJUE

Pirates de Catalunya ha anunciat que, tot i les diferències ideològiques amb President, davant l'acord de la JEC, amb sis vots particulars en contra, per inhabilitar el President Quim Torra, estudia denunciar Espanya i la JEC davant el TJUE.

El col·lectiu ha expressat el seu rebuig, davant el que consideren "una decisió arbitrària, antidemocràtica i obertament en frau de llei, més pròpia d'un tribunal polític que d'una democràcia consolidada."

Per a Pirates la JEC actua aplicant "una nova interpretació del famós article 155 de la Constitució Espanyola, posicionant-se contra el moviment independentista, inclús abans que el Tribunal Suprem es pronunciï respecte a la inhabilitació, excedint-se així en les seves competències. Un nou atac a la sobirania democrática del poble català."

En aquest sentit, des de Pirates de Catalunya insten el Govern de la Generalitat, el President del Parlament de Catalunya -Roger Torrent- i la resta de membres de la mesa, així com totes les diputades electes, a desobeir l'acord i defensar les institucions catalanes.

A banda, Pirates ha emès el següent escrit en què mostren la solidaritat amb Oriol Junqueras:

Nota de premsa de Pirates de Catalunya

Pirates de Catalunya dóna suport a Junqueras i estudia denunciar a Espanya i la JEC davant el TJUE

Després de la decisió d'inhabilitar el MHP Quim Torra, la JEC ha continuat la seva actuació arbitrària, antidemocràtica i obertament en frau de llei per despullar a Oriol Junqueras de la seva acta d'eurodiputat després de la sentència favorable del TJUE. Aquesta decisió és un atac, ja no només a la democràcia espanyola, sinó a la seguretat jurídica de la Unió Europea.

PP, Ciutadans i VOX han decidit utilitzar les clavegueres de l'estat per jugar la seva darrera partida política davant els esdeveniments que havien de donar-se aquest cap de setmana i el dimarts al Congrés dels Diputats. Unes actuacions de qui es creuen posseïdors de la veritat i no els importa, de nou, trencar la democràcia; accions que són més pròpies d'altres tipus de règims. I ho fan utilitzant un estament de l'estat per als seus interessos propis.

Per això, l'equip jurídic de Pirates de Catalunya està estudiant portar davant el TJUE a l'Estat Espanyol, per incompliment de la decisió del mateix tribunal, i als membres que han votat a favor de la retirada de l'acta d'Oriol, en tant que segons la nova normativa europea de defensa dels interessos de la Unió, les decisions administratives generen, a partir del 17 de desembre de 2019, responsabilitats personals de qui les ha signada o votada en infracció de la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió.

Un cop aprovada la denúncia per part dels òrgans competents de Pirates de Catalunya, procedirem a denunciar un cop més a l'Estat Espanyol, tal com ja vam fer amb èxit després del tancament de les pàgines web de l'1 d'octubre i després del tancament del web del Tsunami Democràtic.