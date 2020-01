Manifest de l’Institut davant les acusacions d’adoctrinament cap a l’alumnat

Davant les acusacions d’adoctrinament cap a l’alumnat que estan apareixent en mitjans de comunicació, el Consell Escolar de l’Institut El Morell, com a màxim representant de la nostra comunitat educativa, amb la representació de l’alumnat, professorat, PAS, equip directiu, AMPA i Ajuntaments, i el Claustre del professorat de l’Institut El Morell, volem deixar clars els següents punts:

1- Que l’equip directiu del centre no va ser l’impulsor de l’enquesta “Aculturació i aculturació lingüística dels descendents de migrats. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa”, sinó el Grup de Recerca Consolidat “Llengua i Educació” de la Facultat de Ciències de l’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, finançat pel Ministerio de Economia y Competividad (núm. de referència EDUC2017-82479-R),

2- Que l’enquesta es va aplicar a l’institut per indicació de la direcció dels Serveis Territorials d’Educació, finançada pel Ministerio de Economia, i realitzada per la UdL Universitat de Lleida,

3- Que cap persona del nostre centre educatiu era coneixedora del contingut de les preguntes,

4- Que les enquestes van ser passades per aplicadores de la UdL, sense cap intervenció del professorat del centre educatiu i

5- Que tan aviat vam rebre queixes sobre l’esmentada enquesta, vam iniciar les gestions per satisfer les demandes de les famílies.

Per tant, reiterem que l’enquesta era un afer extern al propi centre i que l’única intervenció prèvia que va tenir l’institut va ser establir un acord amb la UdL pel dia i l’hora en què es passarien les enquestes. Lamentem profundament que mentre s’estava escoltant els pares i aclarint dubtes, un grup d’aquests pares ja es posés en contacte amb la premsa, sense donar marge de temps per a la resolució del conflicte. Sobretot perquè prova que malgrat els esforços per donar satisfacció plena a les famílies, un grup d’aquestes famílies ja estava instal·lada en la desconfiança i el recel cap a l’equip directiu, i a la vegada cap al Consell Escolar, ja que en cap moment els pares queixosos no es van posar en contacte amb els seus representants en aquesta institució. Però, tal com dèiem a l’inici, en aquella ocasió, vam optar per un silenci conciliador que evités obrir conflictes en aquesta comunitat educativa. Vista l’escalada que estan prenent els fets, que sembla que els afers del centre s’hagin de debatre en institucions externes i no pas en l’espai natural, és a dir, aquest Consell Escolar, lamentem novament aquesta desconfiança en el diàleg entre les parts implicades en el nostre marc, i aclarim que:

1- El dia 30 d’octubre un grup d’alumnes va iniciar una protesta a l’exterior de l’institut, en què s’exhibien banderes estelades, en contra de la sentència del procés,

2- Que des de l’equip directiu es va convidar a fer-los entrar per reprendre l’activitat acadèmica,

3- Que en accedir al centre se’ls va demanar que amaguessin totes les banderes, tant les estelades, com les espanyoles que alguns altres havien tret,

4- Que a l’hora del pati, una comissió d’ alumnes va llegir un manifest en protesta sobre la sentència del procés i

5- Que aquest manifest era del Sindicat d’Estudiants de Catalunya, que és un dels sindicats d’estudiants que va promoure la vaga, refrendada pel 93 % d’alumnat del nostre centre (a partir de 3r d’ESO) el dia següent, exercint el seu dret a vaga amb l’autorització signada de les famílies, a la qual van donar suport els delegats de totes les classes del nostre institut.

Volem subratllar que aquest Consell Escolar ha pogut comprovar durant tot el seu mandat que la línia marcada per l’equip directiu i seguida pel professorat és de respecte a la diversitat ideològica, tant de l’alumnat i del professorat, com de les famílies. I, en aquesta línia, sempre s’ha afavorit l’intercanvi de posicions i el diàleg. Per aquesta raó, sempre s’ha respectat que cadascú porti els atributs que consideri oportuns, però en cap cas s’han acceptat que a dins de l’institut hi apareguin rètols o enganxines de caràcter polític o excloent per motius d’origen, sexe o religió. Prova d’aquesta convivència, tolerància, esperit crític i respecte per les persones que hi ha al nostre institut, és el bon clima que es respira en tota la comunitat educativa, el baix índex de conflictivitat entre l’alumnat, l’excel·lent relació amb les famílies, l’AMPA, els Ajuntaments, les escoles adscrites i amb totes les entitats que col·laborem; i la gran quantitat d’activitats de tot tipus que el centre organitza i projectes en què participa. De fet, si ens cenyim a les queixes entrades al registre de l’institut, durant els últims anys, només n’hi ha una d’una família que demana que se li retorni l’enquesta del seu fill (actualment tenim matriculats 502 alumnes).

No entrarem a contestar més incitacions, per aberrants que siguin, només confirmar que continuarem amb el nostre projecte educatiu, que fins al moment ha estat sempre ben valorat i el defensarem amb contundència on calgui. A l’institut no es fa política, a l’institut s’educa. Volem acabar aquest manifes agraint les nombroses mostres de suport rebudes per famílies, ajuntaments, sindicats, institucions, entitats i veïns, que proven que la via del diàleg i el respecte mutu és l’únic camí per educar els nostres adolescents.