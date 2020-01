Laboral

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià amb la Vaga General del 30 de gener d'Euskal Herria

L'entitat dóna suport a la concentració dia 30 de gener, a les 19 hores, a la plaça dels Pinazo a València convocada per CGT, CNT, COS i Intersindical Valenciana.

Les raons d'aquesta convocatòria, segons les entitats convocants, es basen en la denúncia de la situació de les treballadores i treballadors al País valencià.

A més a més, vivim en un moment de repressió estatal que també ens afecta. La llei mordassa, les reformes laborals, la llei d'estrangeria, l'article 135 de la Constitució, la repressió a les activistes socials i a les persones sindicalistes o la recent aplicació del 155 a Catalunya en són alguns exemples de la situació en què vivim"

Des de Decidim -la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià- es considera que aquestes convocatòries estan fortament justificades i responen fidelment a la situació real del nostre poble. És per aquesta raó que donem suport i fem una crida al poble valencià a participar en la concentració i a fer un esforç per a estendre les raons als centres de treball i estudi, així com al nombre més gran de centres socials de tota mena.