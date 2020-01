30G

La Plataforma 3 d'octubre se suma a les mobilitzacions de solidaritat a la vaga general d'Euskal Herria

La Plataforma 3 d'octubre i els diversos sindicats que la integren, convoquen pel 30 de gener mobilitzacions de suport a la vaga general d'Euskal Herria.



Aquesta vaga és la resposta a la demanda de la Marea Pensionista que ha dut a terme una lluita exemplar durant més de dos anys de mobilització permanent manifestant-se cada setmana. Una que lluita s’uneix a les reivindicacions pels drets socials, per l’habitatge, el feminisme, la justícia climàtica i per unes condicions de treball dignes i estables, amb una vaga general on hi participen un centenar d'organitzacions socials, polítiques i sindicals.



És per aquest motiu, que des de la Plataforma 3 d'octubre es crida a la organització i mobilització popular el proper dia 30G i s'afirma que s'està treballant per una vaga general també aquí, que posi el poder de les treballadores al centre del tauler polític.