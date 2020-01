Municipalització de serveis

La CUP Mollet rebutja la pròrroga de la concessió del servei d'aigua potable

La CUP Mollet ha sortit al pas de l'anunci per part de l'Equip de Govern municipal (PSC­Podemos) d'un acord per a prorrogar cinc anys la privatització del cLA CUP MOLLET REBUT JA LA PRÒRROGA DE LA PRIVATITZACIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA ontracte de concessió del servei d'aigua potable a la ciutat, que finalitzava aquest mes de febrer, a favor de l'empresa SOREA que ja el gestionava des del 2005.

La formació anticapitalista que ve impulsant des del 2015 la seva campanya per la municipalització d'aquest servei ha expressat la seva sorpresa per aquesta decisió sobtada del govern municipal i ha recordat que al novembre del 2016 el ple de l'ajuntament va aprovar una moció impulsada per la CUP Mollet per tal d'iniciar els estudis i treballs necessaris per a procedir a la municipalització d'aquest servei.

Per a Marc Compte, membre de CUP Mollet "l'Equip de Govern ha tingut prou temps durant aquests darrers tres anys per impulsar la gestió pública d'aquest servei i un canvi de model, però òbviament li ha faltat voluntat política", ha denunciat la incoherència del grup municipal de Podemos que tot i haver signat el "Compromís de Mollet per la gestió pública de l'aigua" i tenir al seu programa la municipalització d'aquest servei, hagi avalat mantenir la privatització" i ha recordat que "l'aigua com a necessitat bàsica ha de ser gestionada sota els criteris dels béns comuns i no com una mercaderia per a generar beneficis a una empresa privada i ha expressa".

Compte, ha denunciat que "aprovar aquesta pròrroga a la junta de Govern sense passar pel ple, tot i ser legal, és una mala pràctica per sostreure del necessari debat públic un dels contractes més importants que adjudica l'ajuntament" i ha assenyalat que "basar aquesta decisió només en informes tècnics interns és tan qüestionable com la manca de voluntat de l'Equip de Govern per recuperar la gestió pública del servei".

El portaveu de la CUP ha recordat finalment que la moció "cupaire" aprovada recollia també la necessitat "d'obrir un debat ciutadà sobre el model de gestió de l'aigua a la ciutat, que compti amb la presència de persones i col·lectius especialitzats en la qüestió, així com els agents que actualment gestionen el servei". ''Això òbviament no s'ha complert ni remotament", ha reblat Compte.