Temporal Glòria

La CUP Deltebre torna a demanar la incorporació del món científic, social i ambiental a la «Taula de consens del Delta»

Considera que cal escoltar i actuar amb valentia d’acord a les persones expertes i no només a interessos polítics i econòmics. Accions basades en la immediatesa ja han demostrat que són contraproduents.

Davant del temporal que aquest dies ha afectat tot els Països Catalans i, especialment, el Delta de l’Ebre, la CUP Deltebre entén que els temporals són fenòmens naturals que, si bé de forma regular afecten les nostres terres, cada cop són més greus i causen més danys a conseqüència del Canvi Climàtic i de la sobreexplotació i sobreocupació del medi que genera el sistema capitalista actual.



Per a la formació, el Delta de l’Ebre, com a ecosistema fràgil i dinàmic amb àmplies zones inundables a pocs metres per sobre del nivell del mar i per sota del nivell del mar, té una gran vulnerabilitat. Aquest fet es veu agreujat per la falta de sediments transportats pel Riu Ebre que són retinguts als embassaments (l’aportació de sediments s’ha reduït més del 95% les últimes dècades) i per la poca aigua que porta el riu, que dificulta el transport dels escassos sediments que té.



Considera que la gestió dels embassaments per part de les empreses hidroelèctriques basada només en el rendiment econòmic i actuant com a «màfia» fa que ni la Confederación Hidrogràfica del Ebro ni el Gobierno Español ni la Generalitat de Catalunya s'atreveixin a actuar sobre d’elles per obligar-les a mobilitzar els sediments i a gestionar l’aigua d’una manera racional.



Puntualitza que tal com planteja el món científic i els moviments socials i entitats des de fa anys, cal establir mesures a mig i llarg termini que impliquin exigir als governs i a les empreses elèctriques que els embassaments siguin gestionats adequadament i d’una manera integral a nivell de conca. Cal restablir l’equilibri natural garantint uns cabals ambientals sostenibles i la gestió dels sediments als embassaments.



Tot això, per la CUP Deltebre no ens ve de nou i ja fa anys que reclamem que aquests plantejaments siguin tinguts en compte. En aquest sentit, la «Taula del consens contra la regressió del Delta de l’Ebre», creada el novembre del 2018, no té representada la comunitat científica ni els moviments socials i ambientals. Cal escoltar i actuar amb valentia d’acord a les persones expertes i no només a interessos polítics i econòmics. L’arribada de sediments i cabals suficients al Delta de l’Ebre són vitals per la seva supervivència.



També considera que s’ha de donar resposta, també, als efectes actuals que provoquen els temporals. En aquest sentit des de la CUP creiem, tal i com ho fan destacats científics i entitats socials i ambientals del territori, que s’han d’adoptar mesures a curt termini per evitar o reduir els danys i, aprendre del comportament natural del Delta de l’Ebre, n’és una bona manera. Així, es necessiten platges consolidades, amples i ben estructurades. Caldria la reversió de la costa a un espai format per un sistema de platja, dunes i sosars que ajudessin a frenar la força del temporal i a minimitzar els danys. Això passaria per negociar amb els propietaris afectats.



"Totes aquelles decisions que s’adoptin han de ser pensades i meditades i evitar deixar-se portar per les presses. Accions basades en la immediatesa ja han demostrat que són contraproduents. Prou posar «pedaços» i treballem per solucions a curt, mitjà i llarg termini, efectives i perdurables", remarca