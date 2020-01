Mobilitat

La CUP de Figueres celebra la implementació d'un pla de senyalització que ha d'ajudar a millorar la mobilitat de la ciutat

La formació de l'esquerra independentista vol fer valer la seva influència en l'actual govern municipal per tal que s'afrontin els reptes de mobilitat més importants de la ciutat

La CUP de Figueres es mostra satisfeta per la implementació del pla de senyalització que va proposar amb una moció el desembre de 2018. En aquells moments el govern de Jordi Masquef es va abstenir i la resta del plenari van votar-hi afirmativament.

Per la candidatura la mobilitat és un dels problemes importants que té la ciutat i confia que la nova senyalització sigui un primer pas per seguir avançant cap a una mobilitat que doni preferència als vianants. Per la formació de l'esquerra independentista s'han de fer passos cap a la pacificació del trànsit rodat i dotar de més aparcaments a les entrades de la ciutat. Alhora, afirmen que s'han de senyalitzar les rutes a peu des dels aparcaments fins al centre de la ciutat i els punts de més interès com són els museus o la Rambla. Unes rutes que consideren que haurien de ser amables, netes, amb bona il·luminació i amb mobiliari urbà adequat.

Per últim, la CUP vol fer valer la seva influència en l'actual govern municipal per tal que s'afrontin els reptes de mobilitat més importants de la ciutat. En aquest sentit, volen que el govern es plantegi avançar en el projecte de la ronda nord, així com aconseguir la gratuïtat de l'AP-7 en el tram figuerenc i promoure la creació d'una nova sortida de l'AP-7 a Figueres oest. Per la CUP afrontar aquestes tres propostes és cabdal per aconseguir un canvi de fons en la mobilitat de la ciutat.