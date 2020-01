Fins a l’arxivament de la causa de les 9 detingudes del 23 de Setembre

El divendres 9 de Gener , l’Audiència Nacional, va dictar llibertat sota fiança de 30.000 i 15.000 euros per en Jordi i en Germinal. En setmanes anteriors ja van ser alliberades altres 5 companyes que estaven en presons espanyoles. Mostrem la nostra alegria per aquestes victòries, alhora que no pararem fins l’arxivament de la causa cap a les 9 companyes detingudes el 23 de Setembre acusades de terrorisme i possibles estralls.

Ens reafirmem en que es tracta d’una operació política articulada des del poder policial i judicial que respon a la necessitat del règim del 78 de fer front a aquelles que posen en qüestió la vulneració de drets constants que s’hi pateixen. Una operació que pretén, dins de la causa general contra l’independentisme, criminalitzar les respostes populars front les lògiques d’Estat. Aquelles lògiques que no permeten cap dissidència en la defensa dels drets nacionals i socials. Un Estat que persegueix aquelles que gosen organitzar-se per lluitar per unes vides dignes: casos com el de la Tamara, l’Adri, les operacions Pandora, el comando Dixan, i molts d’altres.

En definitiva, un Estat que intentava atemorir amb repressió i presó a la resposta a la sentència de l’1 d’Octubre. Un Estat que l’única resposta que té front dels conflictes polítics i socials és l’excepcionalitat i l’acusació de terrorisme.

Volem posar de relleu, que tot i que les nostres companyes siguin a casa amb les seves familiars i amigues, continuen sent represaliades pel seu posicionament polític en favor del dret a l’autodeterminació i la seva participació en les mobilitzacions.

Tot i que la presó és la cara més amarga de la repressió, tant per les preses com per a les seves famílies i entorn, les 9 persones detingudes el 23s continuaran pendents d’unes acusacions molt greus. La impossibilitat de programar a llarg termini, d’idear plans de futur i de tenir els moviments limitats, són altres cares d’aquesta repressió.

Continuem denunciant la vulneració constant de drets d’aquesta operació:

l’esbotzament de portes de matinada, l’encanonament de menors, els interrogatoris en condicions sospitoses, el règim FIES i d’aïllament, són tractes inhumans i d’excepcionalitat que no haurien de tenir cabuda en un Estat pretesament democràtic.

Per tot l’esmentat, continuem exigint:

– L’arxivament de la causa per les 9 detingudes en l’operació del 23 de Setembre.

– La dissolució de l’Audiència Nacional, hereva directa del Tribunal d’Orden Público franquista.

– La fi del règim FIES i de l’aïllament dins de la presó.

Per acabar, tan sols ens queda que mostrar l’alegria de que les nostres companyes siguin ja a casa, amb l’ànim de seguir endavant fins que siguin lliures de debò. Volem agrair a la solidaritat de base, la que respon davant la repressió de l’Estat, omplint carrers i caixes de solidaritat.



Especialment volem agrair la fortalesa i dignitat de les 9 represaliades i les seves famílies i amigues per no renunciar als seus anhels de llibertat i justícia.

Ens volien callades i ens han trobat de front!

Fins a l’arxivament de la causa de les 9 detingudes del 23 de Setembre!

#AbsolucióDetingudes23s