Parlament UE

European Pirates diu no al suplicatori, la repressió i la politització de la justícia espanyola

Pirates de Catalunya i European Pirates ha realitzat una roda de premsa al Parlament Europeu on ha constatat la politització de la justícia espanyola i el seu ús partidista pels partits majoritaris. En paraules de Carlota Jover, membre de l'equip jurídic de Pirates, "el Grup d'Estats contra la Corrupció s'ha referit a la politització de la justícia espanyola com el seu taló d'Aquil·les i el cas de l'eurodiputat Oriol Junqueras no és més que un exemple de com això vulnera els drets dels ciutadans".



A més, Francisco Garrobo, portaveu del partit, ha assenyalat que aquests casos acosten perillosament Espanya a Turquia. Segons el portaveu, "les filtracions a la premsa de les dades dels jutges independentistes i el nomenament de Dolores Delgado, el dia que deixa de ser Ministra de Justícia, com la nova Fiscal General de l'Estat, són una mostra més de la politització de la justícia". També ha exigit al Parlament Europeu i al seu president que es garanteixi que l'eurodiputat Oriol Junqueras pugui prendre la seva acta i que els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín, així com Clara Ponsatí després del Brexit, tinguin assegurada la seva mobilitat per Catalunya i la resta de l'Estat Espanyol.



L'eurodiputat pirata alemany Patrick Breyer ha sol·licitat a la Comissió Europea que "comenci a mirar més enllà de Polònia i Hongria en relació a les garanties de l'estat de dret" assenyalant a Espanya, després de citar diversos exemples com la persecució de la sàtira política, en clara referència a les detencions dels titellaires de "Títeres desde abajo" i de l'assetjament al programa Polònia de TV3. També ha assenyalat que, des del seu lloc a la Comissió Jurídica del Parlament Europeu, treballarà perquè es tracti la situació d'Oriol Junqueras al Parlament Europeu.



Per la seva banda, l'eurodiputada pirata de la República Txeca Markétka Gregorová ha afirmat que, amb la informació actual i donada la situació de manca de drets a l'Estat Espanyol, la postura dels 4 eurodiputats pirates és contrària a l'acceptació del suplicatori sol·licitat pel Tribunal Suprem. Markétka ha afirmat que "hi som representats pirates de tres països diferents [la República Txeca, Alemanya i Catalunya] per evitar que el dret europeu i les sentències del TJUE es quedin en res". A més, ha assegurat que "som nosaltres, els membres del Parlament Europeu, qui hem de decidir sobre la retirada de la immunitat dels eurodiputats i no Espanya, per tal de garantir la prevalença del dret europeu sobre el dret nacional" i que Espanya "està establint un precedent perillós".



Per últim, Markétka Gregorová i Diana Riba, membre del Grup Parlamentari dels Greens/EFA i ERC, han reivindicat que Carles Puigdemont i Toni Comín puguin participar de la delegació d'eurodiputats que visitaran els presos i preses polítics a final de gener, mentre que Francisco Garrobo ha exigit al president del Parlament Europeu que garanteixi la seva seguretat i ha explicat que "els pirates demanarem participar d'aquesta delegació a través dels nostres eurodiputats".



Amb aquesta roda de premsa, Pirates de Catalunya finalitza la seva participació a Estrasburg després d'intervenir en la manifestació Omplim Estrasburg, organitzada per a rebre els nous eurodiputats catalans, assistir al ple del Parlament Europeu i reunir-se amb eurodiputats de diversos partits i grups polítics, amb l'objectiu de continuar la feina iniciada amb les denúncies contra l'Estat Espanyol pel tancament de pàgines web, el bloqueig del Tsunami Democràtic i la petició expressa d'intervenció del Consell General del Poder Judicial.