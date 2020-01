Denuncien discriminacions lingüístiques i agressions a la discoteca Rubik de València

El passat 20 de desembre del 2019, a la discoteca Rubik de València, un membre de la seguretat privada, que es va presentar també com a soci de la sala de festes, va impedir l'accés a la sala a un jove, a Julian, pel fet d'expressar-se en valencià, després de la pregunta «Quin és el preu de l'entrada?». Aquest treballador, veient que el jove parlava valencià, va manifestar que no l'entenia. Quan Julian li va repetir la pregunta de nou en valencià, el porter li va prohibir l'entrada a la discoteca, i va exercir així un comportament clarament discriminatori.

Julian, acompanyat de dos amics que encara no havien accedit al local, va demanar el full de reclamacions al mateix porter per queixar-se dels fets. Quan Julian va omplir el full, assistit pels seus dos acompanyants, el treballador va manifestar als joves que ells tampoc podrien accedir a la discoteca Rubik, per haver ajudat Julian a omplir l'imprés.

En aquell moment, una amiga, Aitana, que ja havia estat admesa anteriorment a la mateixa discoteca i que havia eixit un instant, es va dirigir educadament i en castellà al mateix porter, per preguntar per quin motiu no podia entrar Julian a la discoteca. El controlador d'accessos li va dir, amb prepotència, que es tractava d'un local privat i que ell podia decidir. Cal destacar que en cap cas la discoteca Rubik presentava el cartell informant de la reserva del dret d'admissió.

La conversa va continuar breument, en castellà, fins que Aitana va parlar valencià per preguntar si hi havia algun problema. En el moment mateix en què Aitana es va expressar en valencià, el porter, que en tot moment va parlar castellà, li va dir que ella tampoc hi podia entrar, tot i que ja havia estat admesa amb anterioritat a la discoteca. «Tú tampoco entras», van ser les seues paraules. Aitana va manifestar que acceptava la decisió però que entraria un moment a agafar les pertinences a l'interior del local i se n'aniria. En aquell moment, un altre membre de la seguretat de la discoteca Rubik, es va dirigir contra Aitana fent ús de la força i la va llançar contra el terra. Entre els dos treballadors van agafar Aitana i, en un exercici desproporcionat de força, la van arrossegar pel terra. Fruit d'aquesta violència, Aitana va patir contusions a les cames i lesions cervicals. Julian va intentar ajudar la seua amiga Aitana a alçar-se però el porter el va agredir amb un colp de puny a la cara, que li va provocar una contusió amb hemorràgia nasal. L'altre treballador va procedir a apartar Julian fins a la porta del local.

Els joves van avisar la Policia Municipal de València, que es va personar a la sala Rubik i va identificar els dos porters. La policia va avisar una ambulància d'urgències que va traslladar Julian i Aitana a l'Hospital Clínic de València, on van rebre atenció mèdica i es van acreditar les lesions patides.

En opinió del portaveu de la Plataforma per la Llengua País Valencià, Manuel Carceller, «és evident que els controladors d'accés de la discoteca Rubik volien impedir amb violència el dret d'accés d'unes persones a un local per parlar valencià». En concret, l'article 8 de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana empara, de forma genèrica, els drets lingüístics, quan afirma: «Els consumidors tenen dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana». A més les actuacions violentes del guàrdies de la discoteca són considerades com a delicte de lesions amb l'agreujant de discriminació, segons el vigent Codi Penal.

Des de l'ONG del valencià s'afirma que «negar l'entrada, injustificadament, a una clienta que havia sigut admesa i impedir l'accés d'un client són actes de discriminació intolerables. La conducta dels controladors d'entrada i socis de la discoteca Rubik és considerada com a delicte de lesions i de discriminació, segons els articles 22 i 147 del Codi Penal, i una infracció de l'article 69 de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris, que pot ser penalitzat amb multes de fins a 3.000,5 euros».