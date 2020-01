Davant dels atacs de les juntes electorals i del Tribunal Suprem espanyol

Les ADIC, Assemblees en Defensa de les Institucions Catalanes, vam néixer per defensar les institucions i els càrrecs institucionals: tant els que són a l’exili o a la presó, com els que de facto els exerceixen. Per això, davant de les decisions de la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem espanyol que inhabiliten el Molt Honorable President Quim Torra i l’Honorable Vice-president i eurodiputat Oriol Junqueras, manifestem:

1. Que ens adherim a la Resolució del 4 de gener del Parlament de Catalunya, de manera que expressem el nostre rebuig a la resolució d’una Junta Electoral Central que s’ha extralimitat en les seves funcions. Així mateix, qualifiquem de cop d’estat l’intent d’inhabilitació del president de la Generalitat, que contravé la voluntat política dels catalans i de les catalanes.

2. Que les decisions de la Junta Electoral Central, de la Junta Electoral de Barcelona i del Tribunal Suprem espanyol contradiuen la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i les competències del Parlament Europeu i vulneren el dret al sufragi i l’elecció de la ciutadania de Catalunya.

3. Que no reconeixem la Junta Electoral Central, ni el Tribunal Suprem espanyol, ni la Junta Electoral de Barcelona, perquè no actuen amb independència del poder polític espanyol i ataquen les institucions catalanes, a les quals ens devem com a servidors públics. Per tant, no acceptem ni acceptarem cap intromissió, directriu, instrucció o ordre que provingui de fora de la Generalitat o del Parlament.

4. Que, com a treballadors i treballadores de les institucions de Catalunya, només devem lleialtat al nostre Govern legítim i, per tant, només seguirem les ordres i les instruccions del Molt Honorable President Torra.

5. Que, com a membres de les institucions catalanes, exigim a les institucions europees que adoptin les mesures necessàries perquè s’apliquin les sentències europees, que, a més de ser d’obligat compliment per a un estat membre, són una garantia de drets i llibertats en igualtat de condicions per a tots els ciutadans i ciutadanes d’Europa.

6. Que fem una crida a la mobilització de la ciutadania de Catalunya per defensar els nostres drets i llibertats.

Barcelona, 10 de gener de 2020