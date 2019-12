drets humans

ONG denuncien a Nacions Unides que Espanya vulnera drets humans

La denúncia es fa en el marc de l’Examen Periòdic Universal (EPU), una revisió en matèria de drets humans que Espanya passarà el pròxim mes de gener. Enllaç als informes de totes les ONG que han participat d’aquest procés

Coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans i amb la celebració de la pre-sessió organitzada per UPR-Info, ONG de tot l’Estat han comunicat aquest dimarts a Ginebra (Suïssa) el contingut dels informes presentats que es tindran en compte durant la 35ena sessió del Grup de Treball de l’EPU en la que s’avaluarà la situació de drets humans a Espanya. Les entitats signatàries aprofiten per denunciar l’increment de vulneracions de drets fonamentals per part de les autoritats espanyoles contra diferents col·lectius, veient-se reflectit en l’augment del nombre d’informes presentats a Nacions Unides per part de la societat civil– el Consell de Drets Humans de Nacions Unides farà públiques totes les contribucions presentades de cara al dia de l’examen.

En aquests informes la societat civil exposa les seves preocupacions pel que fa les violacions de drets humans en els seus diferents àmbits de treball i proposa recomanacions que l’estat podria adoptar per corregir-les.



Cal destacar que algunes de les temàtiques exposades aquest any, com les referents als drets d’expressió i manifestació pacífica, la llei de Seguretat Ciutadana, la discriminació contra les llengües autòctones diferents al castellà, els drets a la veritat, a la justícia i a la reparació de les víctimes de greus crims comesos durant la Guerra Civil i dictadura, els drets de les persones amb discapacitat psicosocial o el dret d’asil, han estat ja debatudes en exàmens anteriors i tornen aparèixer un any més perquè l’estat espanyol reitera en les vulneracions i no implementa les recomanacions fetes en el marc d’aquesta revisió. Com a novetat, es parla per primera vegada de drets digitals i del dret a l’autodeterminació arran dels fets ocorreguts a Catalunya a partir l’1 d’octubre del 2017.



A través d’aquest comunicat entitats molt diverses uneixen esforços per transmetre les seves preocupacions i demanen a les missions permanents dels estats que traslladin les recomanacions pertinents a l’estat espanyol per reconduir aquesta situació.

*Associacions que han fet les seves contribucions per fer arribar la seva veu a l’Examen Periòdic Universal d’Espanya: ActivaMent Catalunya Associació, Assemblea Nacional Catalana, Asociación Eskubideak, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH), Associació Catalana de Professionals (ACP), Associació Clam per la Llibertat, Associació Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, Associació Democràcia i Justícia per Catalunya, Associació de Juristes pels Drets Humans, Associació de juristes pels Drets Humans del Maresme, Associació Juristes de les Terres de l’Ebre per les llibertats, Behatokia, CIEMEN,Col·lectiu Praga, Coppieters Foundation, Drets, ELEAK-Libre Mugimendua, Etxerat, European Association for Renewable Energies, European Language Equality Network (ELEN), Federación Andaluza En Primera Persona, Freemuse, Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels Drets dels catalans, Fundació Congrés de Cultura Catalana, Fundación Galiza Sempre, Grup de Periodistes Ramon Barnils, Hierbabuena Asociación para la Salud Mental, Humanity Wings, International Trial Watch (ITW), Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Language Rights, NOVACT, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatorio Vasco de Derechos humanos, Òmnium Cultural (OC), PEN Català, PEN International, Plataforma Defender a quien Defiende, Plataforma per la Llengua, Red Ciudadana SARE, Western Sahara Resource Watch and Xnet.