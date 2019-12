Medi ambient

La CUP exigeix que la investigació sigui "a fons" perquè cap responsable del desastre ecològic de Montornès resti impune

Les diferents assemblees locals i territorials de la CUP del Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Barcelonès Nord exigeixen que les investigacions siguin tan administratives com penals perquè no hi hagi cap mena d'impunitat sobre la responsabilitat dels vessaments a la conca del Besòs, tant des del punt de vista civil com polític i administratiu. Des de la CUP es demana que tant la fiscalia de Medi Ambient com també els Mossos actuïn a fons per investigar tant la responsabilitat de l'empresa com també les possibles negligències que s'hagin pogut produir des de les administracions. El fet que l'empresa no superés fa un any la inspecció mediambiental i fos multada i hagi continuat operant posa de relleu les mancances de l'administració i de les normatives a l'hora d'avantposar la seguretat del medi ambient i les persones per sobre dels interessos econòmics. També hauria de donar un crit d’alerta el fet que la matriu d'aquesta empresa ja tingui un llarg historial tant d'atemptats contra el medi ambient en altres indrets com també vincles amb casos de corrupció.

El vessament de residus tòxics pot afectar de manera greu tot l'hàbitat de la conca del Besòs, no només a la part baixa de la conca sinó també la flora i la fauna dels rius Congost, Mogent i la riera de Caldes, una conca sobre la que han calgut dècades d'esforços per recuperar. Al contrari del que afirmen administracions com l'ACA o el Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs, des de la CUP es considera que no es pot descartar d’entrada que s'hagin produït vessaments directes des de l'empresa Ditecsa Centre Derpinal riu Besòs sense passar pel sistema pluvial ni la planta depuradora, ja que en aquest punt del riu no existeix cap mur de contenció. També es creu que sense una investigació a fons es pot atribuir a priori tota la responsabilitat del vessament a les tasques d’extinció dels Bombers. Aquest fet ha provocat afectacions visibles com és la mort de peixos però també es podria veure alterada tota la fauna i la flora de la conca.

La situació posa de manifest que cal donar resposta a l’emergència climàtica posant les necessitats del territori i a la seva gent al centre, confrontant amb interessos econòmics i especulatius. Aquestes necessitats passen per controlar amb més contundència activitats industrials de la conca i una planificació urbana que tendeixi a evitar la instal·lació de més activitats potencialment contaminants a la vora del riu, com són projectes com el PDU de l’entorn del Circuit o les noves autovies projectades.