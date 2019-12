31-D

L'ASM crida a la manifestació per un referèndum d'autodeterminació

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha fet una crida a participar a la manifestació de la Diada de Mallorca, que tindrà lloc a Palma dilluns 30 de desembre, a totes les persones que volen que Mallorca decideixi el seu futur amb un referèndum d'autodeterminació, i que vulguin celebrar amb nosaltres la sentència del Tribunal de Justícia Europeu, que desautoritza els jutges espanyols del procés inquisitorial contra els líders independentistes catalans.

Per a l'entitat sobiranista, "Els motius per celebrar un referèndum d'autodeterminació a Mallorca són de cada dia més evidents i poderosos. L'Estat espanyol ens sotmet a un espoli fiscal de 4.200 milions d'euros cada any que se'n van a Madrid i no tornen, que no ens permet invertir en habitatge, sanitat, educació, pensions, transport públic i medi ambient, ni compensar el cost de la insularitat, que afecta els preus i la viabilitat de les empreses locals".

A tot això cal afegir que Espanya incompleix la seva pròpia constitució, que fa quaranta anys que promet "especial respeto y protección" a les "modalidades lingüísticas" diferents del castellà, i vulnera repetidament els nostres drets lingüístics amb abusos, amenaces i manques de respecte de la policia i la guardia civil.

Emplaça una vegada més "els partits de país, així com els agents socials i les entitats de la societat civil, a no ajornar més la posada en marxa d'un full de ruta sobiranista. Mallorca és una economia productiva i sobradament autosuficient, però Madrid ens sotmet a una sobreexplotació colonial que perjudica la nostra qualitat de vida. Tot i així el deute públic espanyol no s'atura de créixer, i davant la manca de perspectives de reforma o de canvi hem de menester un estat propi independent per comandar a ca nostra administrar els nostres recursos, abans no sigui massa tard".