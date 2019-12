Universitats

El SEPC estudia denunciar la UdL per les irregularitats en la creació d'una comissió per la denominació dels campus

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha iniciat avui els tràmits per presentar un recurs al Contenciós Administratiu contra la creació de la “Comissió per l’establiment de criteris per la denominació oficial dels campus universitaris de la UdL”.

L’organització estudiantil considera que s’haurien comés irregularitats en l’aprovació d’aquesta comissió per part del Consell de Govern el passat dia 11, ja que no constava en cap punt de l’ordre del dia la creació de la comissió ni s’havia facilitat la documentació amb els tres dies d’antelació que estipula el reglament d’aquest òrgan de govern, de fet la documentació es va penjar al campus virtual el dia 10 a les 14h.

Més enllà de les possibles irregularitats, els estudiants estem convençuts que la creació d’aquesta comissió és una estratègia de l’equip de govern de la UdL per vetar el mandat del Claustre del passat 17 d’octubre on es va aprovar per majoria absoluta, que el campus de Cappont passi a nomenar-se Campus 1 d’octubre.

En aquest sentit, els estudiants recorden que mai la UdL ha creat cap comissió per donar nom a cap espai o campus de la UdL i que la composició d’aquesta comissió respon als interessos de l’equip de govern no de la comunitat universitària, ja que de 14 membres 10 són càrrecs i només hi ha 2 estudiants. A més, aquesta comissió tampoc respecta els acords verbals que hem mantingut amb la vicerectora d’estudiants sobre la denominació del campus 1 d’octubre.