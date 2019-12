Solidaritat

Caminades per la Llibertat a Catalunya Nord

L'objectiu és doble: agrair els batlles adherits manifest per la Catalunyai aconseguir adhesions de nous batlles.

El Comitè de Solidaritat Catalana de Catalunya Nord ha anunciat que cada mes organitzarà una Caminada per la Llibertat. La primera d'elles tindrà lloc el diumenge 15 de desembre, des del municipi d'Alenyà fins a Sant Cebrià. L'objectiu és doble: agrair els batlles adherits i aconseguir adhesions de nous batlles.

La primera marxa se sortirà d'Alenyà, on el marxaires seran acollits pel batlle, un dels primers signataris del manifest per la Catalunya, per a anar a Sant Cebrià on el batlle encara no ha pas adherit.

Li explicaran la situació que es viu del sud de l'Albera. "Els quasi 2 anys de presó preventiva pels Jordis, i més d'un any per la resta dels presos polítics... La sentenciat d'un segle de presó pels culpables d'haver posat urnes, per haver demanat a la ciutadania de decidir el seu futur. Exilis, detencions arbitràries, fiances desmesurades, violències de les forces policiaques, tancaments de pàgines webs... A darrere dels tribunals, l'estat espanyol impossibilita l'accès a elegits als càrrecs que han guanyat a les urnes. Espanya ha tornat mig segle enrere, la repressió judicial i policiaca és la sola i única resposta de l'estat espanyol al conflicte polític que té amb Catalunya".

A Catalunya Nord més de la meitat dels batlles han signat el manifest. Tot i així, el Comitè considera que l'han de signar tots. "Recollir la totalitat de l'adhesió dels batlles de Catalunya és una de les apostes del Comitè de Solidaritat Catalana", afirma