Repressió

A judici l’ex-regidor de la CUP a Torroella Robert Huertas, acusat per Ciudadanos

L’ex-regidor de la CUP al municipi de Torroella s’enfronta a un judici, acusat per un membre del partit Ciudadanos, per suposades amenaces, en el que defineix com un exemple més d'utilització de la justícia contra els electes dels partits polítics independentistes

Els fets es remunten al passat 26 de gener, quan un militant de Ciutadans es van traslladar a Torroella de Montgrí per realitzar una roda de premsa. A l'hora i el lloc indicat es van trobar amb una manifestació de com a mínim dues-centes persones que protestava per la posició política reaccionària, repressiva i anticatalana de l'esmentat partit polític. En aquell context, el coordinador de Ciutadans al municipi, Pere Cuadros, afirma haver rebut amenaces per part dels manifestants, concretant en el llavors regidor cupaire Robert Huertas la realització d'aquestes manifestacions.

La Guàrdia Civil va incoar un atestat per delicte d'odi contra Robert Huertas qui va ser citat a declarar el passat 11 de febrer a la comissaria d'aquesta policia a l'Estartit. El jutjat d'instrucció núm. 2 de la Bisbal ha descartat la investigació com a delicte d'odi i ha citat el denunciant i el denunciat a un judici per delicte lleu d'amenaces per aquest dijous a les 12:00.







Robert Huertas nega en tot moment haver proferit cap amenaça cap a ningú i molt menys cap a Pere Cuadros i denuncia que aquest cas és un exemple més d'utilització de la justícia contra els electes dels partits polítics independentistes. Alhora la formació cupaire denuncia un cop més, l’intent de fer servir la tipificació de “delictes d’odi”, una figura penal que té la seva raó de ser en protegir grups i minories discriminades que es troben en una situació en la qual els seus drets estan essent objecte de discriminació, agressió i/o violència, com una eina per reprimir el moviment independentista.