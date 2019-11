Infància

Save the Children demana una estratègia integral per reduir els casos de violència contra la infància a Catalunya

Save the Children demana una estratègia integral per reduir els casos de violència contra la infància a Catalunya

Amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil, Save the Children recorda que 1 de cada 2 víctimes d’abús sexual a Catalunya és un nen o una nena. L’organització demana una estratègia integral amb mesures de prevenció i actuació per reduir els casos de violència contra la infància a i per atendre millor els infants que n’han estat víctimes.

A Catalunya, gairebé una de cada cinc persones, el 17%, ha patit abús sexual durant la seva infància. L’any 2018 es van interposar 766 denúncies per abusos sexuals a nens i nenes. Tot i les xifres, el pitjor problema de l’abús sexual infantil és el secret i els tabús que l’envolten, i això fa que la majoria dels casos romanen ocults.

Per això és necessari comptar amb una estratègia que posi la prevenció en el centre. “És molt important començar a trencar els tabús perquè la prevenció a través de l’educació ajuda a disminuir la prevalença de l’abús sexual”, assegura Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children. En països on hi ha programes amplis de formació dels infants, com Canadà o els Estats Units, s’ha demostrat que les probabilitats de patir abús es redueixen a la meitat. “Quan els nens i nenes reben formació i se’ls parla de l’abús sexual, n’acaben tenint més coneixement i alhora saben com evitar-lo: coneixen les situacions de risc i demostren més control i seguretat. Si es produeix un cas d’abús ho expliquen abans i, per tant, els abusos no s’estenen en el temps”, afegeix Rivas.

A més de la prevenció, aquesta estratègia també ha de comptar amb mesures d’actuació ja que actualment els casos d’abús sexual infantil que surten a la llum topen amb una sèrie de dificultats que afegeixen dolor i patiment als nens i nenes. L’infant ha de passar per quatre serveis diferents que no estan coordinats entre sí on ha d’explicar la seva història una vegada rere l’altra: policia, hospitals, serveis de protecció i jutjats. Això no només dificulta la seva recuperació, sinó que a més és perjudicial pel procés judicial ja que no es té cura del seu testimoni. El resultat: 7 de cada 10 casos oberts per abús sexual infantil no arriben a judici per manca de proves.

La Casa dels Infants (Barnahus en islandès) és un model d’atenció integral on tots els departaments que intervenen en un cas d’abús sexual infantil es coordinen i treballen sota el mateix sostre. Es tracta d’una casa, lluny de comissaries i hospitals que compta amb un entorn amigable per als nens i nenes. Aquest model posa al centre l’infant perquè no hagi de desplaçar-se ni repetir tantes vegades la seva història.

La seva efectivitat es basa en l’evidència. Són múltiples els estudis empírics que han demostrat que aquest model ajuda a reduir la victimització secundària i millora el tractament cap al nen i la seva família. A més, a Islàndia, per exemple, des de l’aplicació d’aquest model, el nombre de casos en els quals l’agressor ha estat acusat, s’han triplicat.

Precisament, el Govern de la Generalitat va mostrar el seu compromís d’instaurar aquest model nòrdic a Catalunya començant per una prova pilot a Tarragona. El centre s’obrirà durant els propers mesos i permetrà que tots els departaments implicats treballin de manera coordinada.

Aquesta tarda a les 18h Save the Children participa a l’acte institucional del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil.

Sobre Save the Children

Save the Children es l’organització líder en la defensa dels drets de la infància a tot el món. Treballa des de fa 100 anys per assegurar que tots els nens i nenes sobreviuen, aprenen i estan protegits. Actualment l’organització opera en més de 120 països.

Arreu de l’Estat, Save the Children treballa en programes d’acció socioeducativa pels infants més vulnerables, centrats en la infància en situació de risc de pobresa o exclusió social. L’organització atén a més la infància migrant i està centrada en protegir els menors davant la violència. Save the Children vol que tots els nens i nenes, independentment de la seva condició o país d’origen, puguin gaudir plenament dels seus drets i assolir el màxim de les seves capacitats