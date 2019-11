Repressió

La sectorial de juristes de l’Assemblea i altres col·lectius denunciaran les vulneracions de drets fonamentals perpetrades per l’Estat espanyol

Prop d'una vintena de col·lectius de juristes de Catalunya, d’entre els quals la sectorial de juristes de l’Assemblea Nacional Catalana, faran públic aquest dimecres un comunicat en el qual denunciaran les vulneracions de drets perpetrades per l’Estat espanyol i per exigir la llibertat de totes i tots els presos polítics.

La roda de premsa servirà també, i entre d’altres, per denunciar i subratllar els silencis còmplices per part de diferents òrgans de govern judicials de l’Estat i del país, i també per posar de relleu les vulneracions de drets fonamentals que impliquen algunes de les mesures cautelars imposades a unes quantes de les persones ja alliberades.

Qui: Sectorial de juristes de l’Assemblea, i moltes altres entitats més (Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, Drets, Juristes pels Drets Humans del Maresme, Advocats Voluntaris del Bages, Associació Advocats Voluntaris 1 d'Octubre Reus, Advocacia per la Democràcia Lleida, Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans, Associació Atenes Juristes pels Drets Civils, Juristes per les Llibertats Terres de l´Ebre, Més Drets Humans Terrassa, Querellants per la República, Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, Voluntaris Dret Defensa Girona, Compromesos Per una Advocacia Compromesa, Juristes per la República Tarragona, i Democràcia i Justícia per Catalunya).