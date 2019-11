moviment veïnal

La plataforma La Fira o la Vida lliura una carta oberta a l'alcaldessa de Barcelona sobre el futur de l'espai de Fira

Avui a les 11 h la Plataforma La Fira o La Vida farà el lliurament d’una carta oberta a l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau i Ballano a les dependències municipals de la plaça Sant Miquel.

En aquesta carta recordem la reunió mantinguda el passat 23 de juliol de 2019 amb càrrecs municipals de Barcelona En Comú a on vàrem exposar i acordar els següents:

1.- La publicació del projecte “Univers Montjuïc” relatiu a la remodelació de la Fira Montjuïc i ampliació de la Fira Hospitalet per a comú coneixement i com a mida de transparència.

2.- L’ajornament de la ratificació de les condicions de finançament del projecte “Univers Montjuïc” fins fer un procés de participació ciutadana per determinar el futur dels terrenys municipals de la Fira Montjuïc.

3.- Reunió amb càrrecs del consistori per definir el marc de participació ciutadana pel que fa a la presa de decisions urbanístiques i d’usos dels espais de la ciutat.

La Fira o La Vida és la plataforma ciutadana formada per 58 entitats de la ciutat que proposen i reclamen la participació de la ciutadania en la presa de decisions urbanístiques a la ciutat que determinen polítiques valentes per fer front a la crisis d’habitatge i el repte climàtic.