lluita institucional

La CUP Reus lamenta que l’Ajuntament tracti com un negoci la gestió de la brossa

La CUP de Reus presentarà al plenari de demà dia 29 una moció referent al Servei d’Incineració de Residus Urbans SA (SIRUSA). Davant el Pla Estratègic 2018-2024 aprovat per la Mancomunitat de SIRUSA, el qual Reus hi forma part com a un dels propietaris, el grup cupaire hi veu interessos estrictament econòmics enlloc d’ambientals i de salut per part del govern de l’Ajuntament.

Per això, Mònica Pàmies, regidora de la CUP a Reus, ha explicat aquest matí de dijous la proposta del grup de crear una Taula de Gestió de Residus d’Evolució Ecològica, amb la participació d’entitats ecologistes, de salut i dels partits de l’oposició «per afavorir la necessària transparència». Aquesta taula tindrà la tasca de programar els passos necessaris per assolir el residu zero.

Pàmies lamenta la manca de polítiques efectives per millorar el sistema de recollida de la brossa i reduir d’aquesta manera la quantitat de residus destinats a la incineració. La regidora recorda que, segons la jerarquia de gestió marcada per la Unió Europea, el primer pas hauria de ser la prevenció de residus, després la seva reutilització i reciclatge i, com a última mesura, la valorització i l’eliminació de la resta de residus. A més, Pàmies recorda que, d’acord amb els objectius de l’Agència de Residus de Catalunya, els municipis haurien d’arribar a reciclar el 60% dels seus residus urbans en 2030, una xifra que actualment es troba en un 30% a Reus.

D’altra banda, la incineració de residus, alerta Pàmies, «genera emissions tòxiques per a les persones i pel medi ambient» i malgrat els esforços perquè la incineradora s’adeqüi a les exigències ambientals de la Unió Europea, «no hi ha propostes per reduir significativament les emissions contaminants». En aquest sentit, la CUP de Reus considera que l’Ajuntament posa per davant els interessos econòmics de la incineradora, ja que «a més material incinerat, més ingressos» i denúncia que el consistori no tingui «cap mena de consciència ecològica».

Pàmies també recorda que el millor sistema per la prevenció de residus segons l’Informe de la Unió Europea del 2017 és el Porta a Porta i el pagament per generació, que considera «molt més just que el pagament actual», així com mesures de conscienciació.